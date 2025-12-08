阿信喊歡迎老朋友 朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

F4如今拆夥，朱孝天(右起)表示能理解言承旭、周渝民、吳建豪的決定。（相信音樂提供）

男團「F4」復出後又拆夥，言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天 阿信，以「F✦FOREVER」組合舉辦演唱會，被屏除在外的朱孝天8日拍影片開嗆，對此相信音樂有所回應。

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共組「F✦ FOREVER」，19日在大陸上海舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，日前推出跟周杰倫 合作的新歌「恆星不忘」，MV點閱已超過1500萬次。隨著朱孝天被除名，MV當中的「F4」身影像是鉛筆盒上貼的照片、電視中出現的「流星花園」片段，朱孝天全被刪光光，消失的非常徹底。

朱孝天提到對於因為洩密才延期、因為洩密忍痛割捨他等傳聞，其實自己是直到新歌、演唱會新聞曝光，才知道自己被退出到這件事情之外，然而五月天阿信意有所指稱「F✦FOREVER」不排除加入新朋友，也歡迎老朋友，但朱孝天則表明不會參與這次活動，「有些遺憾，但要跟大家講清楚」。他也點名相信音樂高層，不要再抹黑，可以見面溝通。