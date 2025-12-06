我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊賊半夜闖店偷寶可夢卡牌 亞裔店主痛失10萬元珍藏

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

曹瑞原等言承旭10年 愛將吳慷仁「豆汁兒」遭酸反應曝光

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演曹瑞原（左）多次力挺愛將吳慷仁。（記者王聰賢/攝影）
導演曹瑞原（左）多次力挺愛將吳慷仁。（記者王聰賢/攝影）

金獎導演曹瑞原新作「時候 A Time」，10大卡司言承旭、張鈞甯、吳慷仁等正式曝光，曹瑞原其實早在10年前「一把青」時就想找言承旭演出，算是如願以償；愛將吳慷仁回歸台劇，先前以北京腔說「豆汁兒」遭網暴，曹瑞原也緩頰：「如果到英國用美國腔講兩句，這是融入，不要看得那麼嚴重。」

「時候」講的是眷村故事，言承旭飾演「四毛」、陳意涵飾演「寶貝」、張鈞甯飾演「孫潔」。張鈞甯這回是首次身兼影集監製，陳意涵是好姐妹，言承旭更是她當年首部擔任女主角「白色巨塔」的搭檔，互虧「看你的戲長大」。

F4出身的言承旭25年演藝生涯有2盞明燈，一個是林依晨，另一個就是張鈞甯，他過去受訪時曾說，如果不是林依晨、張鈞甯總一路激勵他，讓他可以模仿學習，也許他就直接變成夜店咖，都在夜夜笙歌，就算酒駕被逮也不意外。

曹瑞原很早就認識言承旭了，一直像朋友一樣會聊天，而且籌拍「一把青」時就想到找他，覺得他很有英氣：「台灣很難有男星有那種氣質。」但後來因檔期關係沒能合作，至於後來找了哪位演員，曹瑞原大叫：「不能講啦！」

這次合作「時候」，曹瑞原對48歲的言承旭依舊滿滿讚美：「他整個外型非常好，很少演員具備那樣天生條件，表現也讓大家眼睛一亮，非常滿意。」

吳慷仁過去曾憑曹瑞原執導的「一把青」奪下金鐘獎男主角，之後也合作「斯卡羅」。去年吳慷仁出走大陸被罵翻，今年又以北京腔講「豆汁兒」，在兩岸緊繃氣氛下沒少被罵過。曹瑞原去年先透露吳慷仁將返台接拍「時候」，以宏觀角度分析「他是專業演員，哪邊有好的東西就往哪裡去」，也直言吳就是代表台灣「文化的力量」：「你就讓他綁在一個地方嗎、那台灣力量怎麼擴散出去。」

如今吳慷仁已拍完「時候」，曹瑞原再被問起此事時說：「好萊塢那麼多演員都來自英國和澳洲啊，這些巨星會變巨星，也是在找最好的表演場域。」強調沒有人不愛台灣，台灣人是最大器的一群人。

「時候」由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與K-Pop Solo歌手黃旭熙（Lucas ）、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球共同演出，講述5個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。由曹瑞原兒子曹凱評掌鏡的10人海報，也呈現兩個世代的演員共演同一角色，透過表演進行對話。

其中黃聖球父親是資深歌手黃廷煜，2018年才14歲，就因演出電影「誰先愛上他的」入圍第55屆金馬獎最佳新演員；而飾演言承旭少年時期的黃旭熙是香港、泰國混血，2018年在韓出道，是SM首位簽約香港藝人，曾爆出桃色風波。曹瑞原直指「Lucas （表演）也很驚人，可以好好注意他。」

言承旭（右起）、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，左為青年對照組黃旭熙（Lucas...
言承旭（右起）、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，左為青年對照組黃旭熙（Lucas ）、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球。（台北創造提供）
言承旭（右起）和張鈞甯曾合作「白色巨塔」，兩人一路是好友，左為戴立忍。（本報資料...
言承旭（右起）和張鈞甯曾合作「白色巨塔」，兩人一路是好友，左為戴立忍。（本報資料照片）
范少勳（左）和黃旭熙分飾吳慷仁和言承旭少年時期。（台北創造提供）
范少勳（左）和黃旭熙分飾吳慷仁和言承旭少年時期。（台北創造提供）
這張黃旭熙（左）和林廷憶的海報是曹導之子曹凱評（Sam）作品。（台北創造提供）
這張黃旭熙（左）和林廷憶的海報是曹導之子曹凱評（Sam）作品。（台北創造提供）
張鈞甯在「時候 A Time」飾演「孫潔」展現動人內心戲演技。（台北創造提供）
張鈞甯在「時候 A Time」飾演「孫潔」展現動人內心戲演技。（台北創造提供）

吳慷仁 林依晨 香港

上一則

小10歲女星敢衝撞不讓撐傘 陳曉激賞：我老了且過時

下一則

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣

延伸閱讀

朱孝天為「畫面和諧」暴瘦 妻心碎護夫：別再傷害他

朱孝天為「畫面和諧」暴瘦 妻心碎護夫：別再傷害他
五月天阿信揭周渝民真面目 言承旭自爆「流星花園」內幕

五月天阿信揭周渝民真面目 言承旭自爆「流星花園」內幕
阿信、周杰倫加入F3 朱孝天徹底掰了 MV全被剪光光

阿信、周杰倫加入F3 朱孝天徹底掰了 MV全被剪光光
F4少了朱孝天 「恆星不忘」合體阿信迎來周杰倫

F4少了朱孝天 「恆星不忘」合體阿信迎來周杰倫

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇