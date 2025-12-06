F4少了朱孝天 「恆星不忘」合體阿信迎來周杰倫

周渝民(左起)、吳建豪、周杰倫、言承旭及五月天阿信攜手合作新歌。（圖／相信音樂提供)

曾為「F4」的言承旭、吳建豪、周渝民今年回歸，團員朱孝天因頻在社群暴雷遭到除名，他們本月攜手五月天 阿信在上海展開巡演，又邀請周杰倫 （周董）合唱新歌「恆星不忘」，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。

經五月天及所屬相信音樂各方奔走，男團「F4」點頭在五月天大巨蛋演唱會回歸，而阿信早有規畫，在唱大巨蛋的前1個月向周董邀歌，得到他回應「不錯喔」。看似有譜的合作卻遲遲沒下文，阿信9月傳訊息關心進度，周杰倫反過來要他先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了。」

在阿信交出歌詞之後，周董只花3天就交出成品，2人也與言承旭、吳建豪、周渝民合唱「恆星不忘」，不只呈現出成長的淬煉，也象徵並肩成長、彼此照亮、跨越20多年仍能在同一片夜空相遇的默契。

雖然「F4」少了朱孝天，喜迎五月天阿信共組「F✦FOREVER」，又有周董加持，吳建豪表示深深被「恆星不忘」的旋律、歌詞打動；言承旭想起這些年經歷了這麼多事，全部都在心裡流動，很珍惜這樣的緣分，「就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去」；周渝民直呼一路相伴的同仁以及歌迷，全是生命中最珍貴的回憶，「重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘」。