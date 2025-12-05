73歲湯蘭花分享凍齡祕訣：飲食運動缺一不可

我的頻道

記者林怡秀╱綜合報導
73歲的湯蘭花分享保養祕訣，凍齡狀態讓外界驚豔。（記者林士傑／攝影）
台灣資深藝人湯蘭花近年來鮮少公開露面，她出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，73歲的她狀態絕佳，讓在場眾人相當驚豔，也不吝分享保養祕訣，笑說飲食運動都缺一不可。

湯蘭花當年因戲劇「一代佳人」一砲而紅，近年難得公開現身，丰采依舊不減當年，她表示自己怕打針，所以絕對不做侵入性醫美，另外早晚都會用手部按摩臉頰，飲食也要忌口，「我炸的和油的、辣的甜的都不吃，食物送進嘴巴前會想一下，對身體有沒有益處，沒有益處我就不吃，所以我吃得算是很清淡」。她透露這幾天有點感冒，所以聲音沙啞，但並無大礙，至於運動方面，她會靠瑜伽來保持身體的柔軟度，對於養生相當講究。

而「小胖老師」袁惟仁日前傳出身體不適，送往馬偕醫院急救，紀寶如被問到袁惟仁的最新病況，她表示有和袁惟仁的二姊聯絡：「小胖老師的狀況沒有大家想得那麼嚴重，就是肺發炎，現在還在住院觀察中，謝謝大家關心。」她已經2年沒有去探望袁惟仁，打算趁著明年1月去花蓮光復鄉做公益時，再去看看袁惟仁，她要大家不用擔心袁惟仁的經濟狀況，「有我們這群好朋友在，我們都會幫忙」。

