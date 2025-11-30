領軍民歌50高峰會 施孝榮：獨發瘋不如眾發瘋

李翊君(左)和施孝榮合唱，全場尖叫聲不斷。（記者王聰賢／攝影）

民歌50高峰會在台北小巨蛋接連演出兩場，吸引跨世代歌迷共襄盛舉，施孝榮領軍殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟、于台煙、趙詠華等人，李翊君則以特別嘉賓身分助陣，這也是「民歌高峰會」台北最終場。

李翊君上個月才攻蛋，感性說：「民歌是我青春裡非常美好的記憶，也是我非常重要的養分，我算是小輩，參與民歌很榮幸。」施孝榮笑說：「太有禮貌了，她說前輩，沒說老前輩。」

李翊君和施孝榮合唱「請跟我來」，讓全場尖叫聲不斷，又帶來「恰似你的溫柔」、「海裡來的沙」以及「萍聚」。施孝榮率領14位歌手輪番獻唱，身兼總製作人的他直呼搞得快要精神分裂，「獨發瘋不如眾發瘋，也只有民歌高峰會有，把很多的歌編不同和聲，他們都快發瘋，為了大家全力拚了」。

于台煙和滿場觀眾熱情互動，馬不停蹄的她，12月21日還要登上麗星郵輪 開唱，讓喜愛民歌高峰會的旅客能在海上重溫經典夯曲，在海上穿越民歌全盛時期的時光隧道。

王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲四人合體，以「跟我說愛我」、「再愛我一次」掀起溫柔而深情的樂章；鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳組成「嬌貴哈比組」，攜手演繹「走向我走向你」、「春天的故事」。施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平則以「撩妹組合」登場，演唱「離開你走近你」、「卻上心頭」、「愛情」。

為了感謝一路陪伴左右的歌迷，主辦單位精心設計延伸舞台與環場推台，演唱至「捉泥鰍」時，眾歌手從觀眾席出場，在推台上與觀眾熱情互動，令全場興奮不已，隨著推台緩緩繞場，眾人再帶來「春風」、「夕陽伴我歸」，更加碼帶來「沒出息」，相當跟上時事。