我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

領軍民歌50高峰會 施孝榮：獨發瘋不如眾發瘋

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李翊君(左)和施孝榮合唱，全場尖叫聲不斷。（記者王聰賢／攝影）
李翊君(左)和施孝榮合唱，全場尖叫聲不斷。（記者王聰賢／攝影）

民歌50高峰會在台北小巨蛋接連演出兩場，吸引跨世代歌迷共襄盛舉，施孝榮領軍殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟、于台煙、趙詠華等人，李翊君則以特別嘉賓身分助陣，這也是「民歌高峰會」台北最終場。

李翊君上個月才攻蛋，感性說：「民歌是我青春裡非常美好的記憶，也是我非常重要的養分，我算是小輩，參與民歌很榮幸。」施孝榮笑說：「太有禮貌了，她說前輩，沒說老前輩。」

李翊君和施孝榮合唱「請跟我來」，讓全場尖叫聲不斷，又帶來「恰似你的溫柔」、「海裡來的沙」以及「萍聚」。施孝榮率領14位歌手輪番獻唱，身兼總製作人的他直呼搞得快要精神分裂，「獨發瘋不如眾發瘋，也只有民歌高峰會有，把很多的歌編不同和聲，他們都快發瘋，為了大家全力拚了」。

于台煙和滿場觀眾熱情互動，馬不停蹄的她，12月21日還要登上麗星郵輪開唱，讓喜愛民歌高峰會的旅客能在海上重溫經典夯曲，在海上穿越民歌全盛時期的時光隧道。

王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲四人合體，以「跟我說愛我」、「再愛我一次」掀起溫柔而深情的樂章；鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳組成「嬌貴哈比組」，攜手演繹「走向我走向你」、「春天的故事」。施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平則以「撩妹組合」登場，演唱「離開你走近你」、「卻上心頭」、「愛情」。

為了感謝一路陪伴左右的歌迷，主辦單位精心設計延伸舞台與環場推台，演唱至「捉泥鰍」時，眾歌手從觀眾席出場，在推台上與觀眾熱情互動，令全場興奮不已，隨著推台緩緩繞場，眾人再帶來「春風」、「夕陽伴我歸」，更加碼帶來「沒出息」，相當跟上時事。

郵輪

上一則

「怪奇物語」米莉憶剃光頭哭慘 諾亞哀嚎「我這裡一直很乾」

下一則

周華健高雄攻蛋 大唱經典台語歌

延伸閱讀

經前症候群35歲高峰 會隨年齡緩解

經前症候群35歲高峰 會隨年齡緩解
史上最大規模民歌夜 「民歌大團圓」74歌手唱122首金曲 7小時不斷電

史上最大規模民歌夜 「民歌大團圓」74歌手唱122首金曲 7小時不斷電
77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身
Energy坤達、書偉認閃兵 密友爆近況「早知情」

Energy坤達、書偉認閃兵 密友爆近況「早知情」

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉