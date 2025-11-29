周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸

周華健相隔4年在高雄開唱，吸引滿場歌迷到場。（滾石唱片提供）

相隔4年重返高雄巨蛋開唱的周華健，29日以「孤枕難眠」、「有沒有一首歌會讓你想起我」揭開序幕，為了港都歌迷，他特地帶來「一支小雨傘」及「家後」，他笑說：「『一支小雨傘』是我萬年不敗、也是少數能全部唱完的台語歌！」他表示很喜歡「家後」的意境及韻味，4年前他和蘇慧倫在演唱會上對唱，這次特別再次選唱，讓歌迷回味經典。

周華健以爽朗的口氣跟萬名觀眾打招呼，「大家好！晚安！也才6點而已！滿喜歡在高雄演出，用6點來起跑，很人道，很周到！」提到與高雄緣分，他笑說：「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行『工地秀』，發達又繁榮！」唱到「花心」時，周華健自招：「『花心』專輯製作費就是靠著跑工地秀的酬勞一點一滴存下來的！」

幽默的他話匣子打開停不下來：「有多少人會趕車回台北？我想太多了！大家通通不走哦？那我要唱到你連uber 都叫不到！」說完全場歡呼大叫，讓他笑說：「話才說完，歹誌大條啦！」他也再度邀來嘉賓齊豫合唱，兩人展現「吞CD」過人唱功，詮釋經典「答案」、「天下有情人」，為奇幻旅程再添夢幻美聲。

而他的音樂戰友屠穎月初意外身亡，他多次擔任周華健巡迴演唱音樂總監。周華健「我是真的付出我的愛」後，感性說：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」