觀影說劇╱邵雨薇變名伶女鬼 苦練戲曲唱腔和身段

由初孟軒(左起)、邵雨薇、鄭人碩主演的新片「啵me之我的青春住了鬼」海報曝光。（圖／風暴國際提供）

愛情靈異電影「啵me之我的青春住了鬼」由台灣演員邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演，講述一名年輕導演柯進碩（初孟軒飾）在籌備舞台劇 時誤闖傳說中鬧鬼的劇院，意外遇見18年前死於意外的劇場女主角趙采思（邵雨薇飾），並揭開父親（鄭人碩飾）埋藏多年的秘密。

該片釋出前導海報，宣布將於明年1月23日上映。故事橫跨兩代人，以劇場為靈魂的容器，交織人鬼戀、親情糾葛與創作執念，將青春未竟的遺憾幻化為愛的延續，並以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」作為主題標語，點出片中愛情的宿命感。邵雨薇透露，演出期間不論身心理都承受極大壓力，不只要化身劇場名伶，還要穿梭在陰陽之間，她感慨：「整個心裡的波動變化都蠻大的。」

「啵me之我的青春住了鬼」前導海報以劇院紅幕為主視覺，邵雨薇立於中央，神情堅定卻藏著悲傷；左右兩側分別是鄭人碩與初孟軒，兩人彷彿站在時間的兩端，象徵三人的愛情與親情將在舞台上演，幕後伸出的鬼手與冷暖交錯的光線，營造出懸疑氛圍，同時暗示這座劇場即將迎來新成員。

邵雨薇為在片中詮釋劇場女主角趙采思，從開拍前一個月便開始密集訓練戲曲唱腔與身段，甚至額外學習花劍與槍的動作設計，她表示：「那段時間幾乎沒有放假，每天都在練唱、練打、練呼吸。專業戲曲演員要十幾年功夫，我只有一個月，壓力真的很大。」拍攝期間她持續在片場練習，只為讓每個轉身、眼神與手勢都貼近真正的戲曲演員。

談到與初孟軒的合作，邵雨薇笑說：「一開始覺得他很安靜，後來發現他超愛搞笑，也喜歡帶動氣氛，是個讓人放鬆的夥伴。」初孟軒則大讚：「她真的很仙氣又親切，私下也很直率、有魅力，願意分享表演與生活經驗，讓現場能量都被點亮！」