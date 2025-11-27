羅志祥遭瘋傳當爸 經紀人公開親子鑑定澄清：只是乾爹

我的頻道

記者葉君遠╱綜合報導
經紀人罕見公開親子鑑定，證明羅志祥只是小孩的乾爹。（本報資料照片）
經紀人罕見公開親子鑑定，證明羅志祥只是小孩的乾爹。（本報資料照片）

羅志祥和經紀人小霜合作近30年，最近網路上盛傳他倆秘婚、產子謠言，新聞甚至上了微博熱搜，加上她不願小孩在學校內遭家長和老師們指指點點，於是罕見大動作做了親子鑑定報告，向所有人證明，羅志祥只是孩子的乾爹，「謠言止於智者」。

小霜未婚，小孩是赴國外以人工方式受孕產下，目前分別是4、5歲，「我當然知道孩子的父親是誰，醫學中心有給我對方資料，但我不可能去聯絡對方。小孩成長過程中一直被問生父，加上羅志祥經常赴學校參加活動，其他家長看了也會有疑問，所以一次回應」。

羅志祥非常愛小霜的兩個小孩，讓小孩感受到滿滿的父愛，甚至在新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」裡寫下，「我當他們是自己的孩子，希望他們不會覺得孤單」，孩子雖然與羅志祥之間沒有血緣，但羅志祥始終在他們的成長過程中給予滿滿的愛。

小霜說，「小孩會有疑問，也會自卑，常問我到底自己的爸爸是誰，我直接告訴他們，你們是我人工做出來的，現在沒有爸爸，但身邊有很多愛你們的乾爹，對你們的愛是一樣的，說實話，小孩目前的理解力還不夠，但他們會長大，我不避諱跟他們說清楚」。

小霜上傳小孩和羅志祥一起做檢驗DNA過程的照片，及最後出具的親子鑑定書，證明多組基因「不符」、親子關係機率為0％，標註「可以排除親子關係」，並大方公開小孩與羅志祥母子合照，以此彌補他們成長路上可能缺少的那一塊，「讓他們不會因為沒有父親角色而感到自卑」。

羅志祥 親子 微博

南加14個月女童遭虐致死 生父繼母被捕

羅志祥到底是不是經紀人小孩生父 小霜PO親子鑑定報告書

床蝨可能成破案奇兵 研究：吸血後保存人類DNA達45天

剛送完乾爹許紹雄…佘詩曼為親媽慶生：妳好重要

