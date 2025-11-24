黃子佼「全數和解被害人」聲明全文：愚蠢好奇心失去妻女

黃子佼近年官司纏身。（本報資料照片）

台灣男星黃子佼 因涉嫌「創意私房」網路論壇下載大量未成年少女私密影像，一審判處8個月，上訴後黃子佼在二審期間宣布已和所有被害人和解，他也透過律師事務所發出5點聲明。

另據中央社報導，黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，二審高院期間陸續與被害人談和解，案件明天將宣判。被問到是否「已與被害人全數和解」，二審台灣高等法院表示，明天將宣判，此事涉及判決結果，不宜對外表示意見。

以下為聲明全文

本函係依本所當事人黃子佼先生委任意旨辦理。 茲據上開當事人委稱：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」 上開各情經本所查證無訛，本案為兒少案件相關被害人個人資料均受遮掩保護，本所當事人完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，始能與全數被害人達成和解。 於本案的和解過程，被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在2023年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。 雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

黃子佼被控自2014年2月起，自「創意私房」網路論壇購買兒童及少年性影像而持有，經查性影像的兒少人數為35人。