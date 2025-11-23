金馬星光紅毯／桂綸鎂優雅性感 劉若英10克拉鑽戒壓場
2025年金馬獎星光大道，無論男女明星都跳脫了制式的晚禮服、傳統西裝，各自展現優雅創意。
桂綸鎂身穿CHANEL黑色蕾絲荷葉邊無袖長洋裝，小秀優雅性感，身上珠寶、鞋履亦皆出自CHANEL，尤其耳畔的Comète Saphir 18K白金鑽石與藍寶石耳環更展現如彗星自天際飛馳而過的星光、清新脫俗。
女星林依晨選搭多款伯爵（PIAGET）頂級珠寶，今年她以「深度安靜」再度入圍最佳女主角，宛如美人魚的洋裝裙擺，更凸顯身上珠寶的夢幻浪漫。
陳意涵的LOEWE墨綠色百摺洋裝展現了結構、幾何與優雅，墨綠色更與BVLGARI項鍊上的頂級珍珠母貝、綠碧璽、海藍寶石與鑽石相映，重申寶格麗「彩寶之王」的歡快能量；身穿黑色珍珠西裝的劉若英，不僅短版上衣下擺與袖口鑲接大量珍珠柔美動容，手上的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶鑽戒主石更超過10克拉。
男星部分，張震以成套Maison Margiela登上紅毯，刻意外顯的假縫縫線與寬大輪廓營造存在感，同時西裝領片配戴Panthère de Cartier美洲豹鑽石胸針、畫龍點睛；向來展現瀟灑風格的鳳小岳選擇了Hermès的天鵝絨西裝外套搭配絲質混紡開襟毛衣、長褲與德比鞋，單品的混搭呈現了隨興自由，尤其手上的手鍊更為男人味悄悄加分、流露法式寫意；近年星途看漲的曾敬驊則披上一襲Valentino駝色滾黑邊劍領雙排扣西裝與黑色長褲，尤其右手無名指配戴一只Boucheron Fuzzy豹貓戒指，像偷渡了萌寵隨身、閃耀討喜。
不容錯過的還有人氣樂團「告五人」，三人皆配戴CHAUMET高級珠寶，尤其犬青的鏤空拼接禮服、雲安的雙排扣西裝套裝與哲謙的無領西裝套裝，都以黑白貫穿整體但仍保留獨立個性，進而散發與音樂一樣的時裝好品味。
