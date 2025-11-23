金馬亮點／李國煌穿高跟鞋 致敬搭檔楊貴媚「愛情萬歲」

我的頻道

記者李姿瑩／綜合報導
金馬獎整晚最幽默的頒獎組合非楊貴媚(左)和李國煌(右)莫屬。（圖／金馬執委會提供）
第62屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，今年沒有主持人，靠著五段串場影片串起頒獎段落，沒想到影片內容意外成為觀眾最愛的橋段，在網路上大受好評。

今年的金馬獎最幽默頒獎組合非楊貴媚和李國煌莫屬，李國煌腳踩高跟鞋，搞笑致敬楊貴媚代表作「愛情萬歲」，妙語如珠讓全場笑聲不斷，被網友力拱乾脆接任主持人。

22日晚開場影片請到張孝全、林依晨等多名入圍者演出「金馬62分鐘的事」，並銜接到開場表演嘉賓頑童MJ116的舞台。無奈觀眾收看轉播時覺得聲音忽大忽小，網路上怨聲載道。

接著戴佩妮和9m88、告五人接力帶來電影入圍歌曲，觀眾抗議聲浪更高，清一色皆是不滿意收音效果，尤其是戴佩妮演唱「地母」主題曲「布秧」，明明是自己的作品卻被罵得最慘。直到「布秧」奪下最佳電影原創歌曲獎，大家聽到得獎作品播放，才發現這首歌曲非常好聽，跟現場演唱效果完全不同。

本以為所有的表演都逃不過收音魔咒，沒想到負責追思影人的台語金曲歌后李竺芯一開口，完全收服所有觀眾，成功戰勝收音失誤。李竺芯選唱「魯冰花」、「我是一片雲」等老歌，搭配上自己的台語歌曲，串成感人的組曲。配合大螢幕上出現瓊瑤大S和顏正國等熟面孔，觀眾在李竺芯的歌聲中陷入懷念與不捨，尤其是最後把所有過世影人再投影一輪到大螢幕上，精心編排和李竺芯的現場唱功都被觀眾讚爆。

可惜壓軸的孫盛希搭檔黃奇斌又陷入毀譽參半，他們以「夢中人」交疊「煞到你」最後合唱「盛夏光年」，觀眾不解選曲和電影的關聯性，加上歌曲原唱難以超越，讓整段表演吃力又不討好。

