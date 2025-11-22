金馬獎登場 4亮點一次看 西島秀俊頒獎、7影后現身

我的頻道

中央社／台北22日電
翁倩玉。(記者沈昱嘉／攝影)
第62屆金馬獎台北時間22日晚頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。

首個亮點是海外頒獎人，日本影帝西島秀俊除了新片「最親愛的陌生人」是今年影展閉幕片，他也將跟片中的太太桂綸鎂一起頒出最佳男主角獎，可惜的是西島秀俊原本將跟知名遊戲製作人好友小島秀夫一起走紅毯，但小島秀夫因染上A流無法赴台，粉絲此次雖無緣見到2人合體，但小島秀夫承諾將會再來台，相信未來值得期待。

日本影帝西島秀俊來台會影迷。(圖／金馬執委會提供)
第2個亮點同樣落在頒獎人，7影后包含翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩等人將頒獎，金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松，將揭曉最佳劇情片，而「孤味」的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳3姊妹，將為銀幕上的母親陳淑芳獻上「終身成就獎」；林嘉欣將帶領「美國女孩」2名女兒方郁婷、林品彤頒獎，也替再度角逐影后的方郁婷加油打氣。

陳淑芳。(記者曾原信／攝影)
第3個亮點是典禮不設主持人，嘻哈團體頑童MJ116將開場呈現片場熱血；李竺芯的歌聲回顧過往，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希唱出電影無限未來；兩度獲提名金馬獎最佳女主角的王淨則獻聲念出入圍者名單。

第4個亮點是演出橋段，歌后戴佩妮將演唱電影「地母」主題曲「布秧」，告五人演唱電影「有病才會喜歡你」的「我天生－有病版」，9m88則演唱電影「大濛」的「大濛的暗眠」，預計都將帶來精采演出。

