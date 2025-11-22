柯佳嬿曝事前不知坤達閃兵 將陪老公一起反省

佳嬿現身宣傳Netflix「如果我不曾見過太陽」。（記者林士傑／攝影）

男團Energy成員謝坤達閃兵 被抓，並以50萬元台幣（約1.59萬美元）交保，日前跟修杰楷、陳柏霖、張書偉、廖允杰遭檢方起訴，求處2年8月有期徒刑。老婆柯佳嬿 首露面宣傳Netflix「如果我不曾見過太陽」，澄清事前並不知道坤達閃兵，也說正陪著老公面對跟反省。

柯佳嬿一被問「最近心情還好嗎」的時候已恢復柯式幽默，作勢找發問者：「欸，聲音從哪裡來？」接著說：「（心情）還好，這件事他正在面對，也正在反省，我正在陪著他。」講完又搞笑模糊焦點：「好啦，我跟曾敬驊有吻戲。」

至於究竟知不知道坤達沒當過兵，柯佳嬿說：「我當然不知道啊。」網友說坤達被逮前就曾收到通知，柯佳嬿也再次澄清：「就是新聞出來那天才知道。」

Energy也因團員坤達、書偉閃兵風波，遭相信音樂下令停工8個月，除公益活動外取消所有演出。不過，他們先前就錄好的公益聖誕單曲照常發行，Energy攜手丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治，翻唱五月天的經典奇幻歌曲「聖誕夜驚魂」，拍MV當天全員齊聚，從一早拍攝時就開始聊個不停，現場有應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，就像一家團聚一樣熱鬧。MV更有彩蛋，即五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物。」

對於重新詮釋「聖誕夜驚魂」，丁噹透露：「有一年聖誕節 在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」被問及今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治說：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」