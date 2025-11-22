我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

柯佳嬿曝事前不知坤達閃兵 將陪老公一起反省

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佳嬿現身宣傳Netflix「如果我不曾見過太陽」。（記者林士傑／攝影）
佳嬿現身宣傳Netflix「如果我不曾見過太陽」。（記者林士傑／攝影）

男團Energy成員謝坤達閃兵被抓，並以50萬元台幣（約1.59萬美元）交保，日前跟修杰楷、陳柏霖、張書偉、廖允杰遭檢方起訴，求處2年8月有期徒刑。老婆柯佳嬿首露面宣傳Netflix「如果我不曾見過太陽」，澄清事前並不知道坤達閃兵，也說正陪著老公面對跟反省。

柯佳嬿一被問「最近心情還好嗎」的時候已恢復柯式幽默，作勢找發問者：「欸，聲音從哪裡來？」接著說：「（心情）還好，這件事他正在面對，也正在反省，我正在陪著他。」講完又搞笑模糊焦點：「好啦，我跟曾敬驊有吻戲。」

至於究竟知不知道坤達沒當過兵，柯佳嬿說：「我當然不知道啊。」網友說坤達被逮前就曾收到通知，柯佳嬿也再次澄清：「就是新聞出來那天才知道。」

Energy也因團員坤達、書偉閃兵風波，遭相信音樂下令停工8個月，除公益活動外取消所有演出。不過，他們先前就錄好的公益聖誕單曲照常發行，Energy攜手丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治，翻唱五月天的經典奇幻歌曲「聖誕夜驚魂」，拍MV當天全員齊聚，從一早拍攝時就開始聊個不停，現場有應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，就像一家團聚一樣熱鬧。MV更有彩蛋，即五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物。」

對於重新詮釋「聖誕夜驚魂」，丁噹透露：「有一年聖誕節在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」被問及今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治說：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」

白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Energy的Toro立刻想到個好方法，對丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」

柯佳嬿稱事前並不知道坤達閃兵，也說正陪著老公面對跟反省。（本報系資料照片）
柯佳嬿稱事前並不知道坤達閃兵，也說正陪著老公面對跟反省。（本報系資料照片）
柯佳嬿(左起)、曾敬驊、李沐在「如果我不曾見過太陽」劇中關係撲朔迷離。（記者林士...
柯佳嬿(左起)、曾敬驊、李沐在「如果我不曾見過太陽」劇中關係撲朔迷離。（記者林士傑／攝影）
Energy、鼓鼓呂思緯(右二)、蕭秉治(中)陪歌迷過耶誕。（圖／相信音樂提供）
Energy、鼓鼓呂思緯(右二)、蕭秉治(中)陪歌迷過耶誕。（圖／相信音樂提供）

柯佳嬿 閃兵 聖誕節

上一則

胡彥斌認愛新歡 前任鄭爽飆罵「假深情真渣男」

下一則

「熱吻視頻不是合成的」 胡彥斌認愛小16歲易夢玲

延伸閱讀

坤達、書偉捲閃兵風波 停工後罕見合體Energy原因曝光

坤達、書偉捲閃兵風波 停工後罕見合體Energy原因曝光
坤達遭起訴 金鐘影后妻柯佳嬿突發文

坤達遭起訴 金鐘影后妻柯佳嬿突發文
坤達、修杰楷、陳柏霖等5藝人閃兵 檢求刑2年8月

坤達、修杰楷、陳柏霖等5藝人閃兵 檢求刑2年8月
閃兵不到1個月 坤達被爆將回歸「綜藝玩很大」三立發聲明

閃兵不到1個月 坤達被爆將回歸「綜藝玩很大」三立發聲明

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增