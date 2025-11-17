王大陸涉嫌偽造病歷閃兵 遭檢方求刑1年

我的頻道

記者陳穎／即時報導
王大陸事發立即入伍服替代役，不構成「妨害兵役治罪條例」，但仍因偽造文書罪被求刑1年。（本報資料照片）
王大陸事發立即入伍服替代役，不構成「妨害兵役治罪條例」，但仍因偽造文書罪被求刑1年。（本報資料照片）

台灣「閃兵藝人案」持續延燒，王大陸因豪砸360萬元、涉嫌偽造病歷規避兵役，早已遭檢方起訴。新北地檢署14日再度大動作提告，包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰（小杰）等5名藝人，並罕見向法院具體建請求刑2年8個月。其中，王大陸部分在最新補充理由書中也被求刑1年。他今(18)日則首度出庭面對審理。

此案源自檢警追查「閃兵集團」，發現多名藝人疑似透過偽造病歷規避兵役。第一波搜索約談後，包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人均遭起訴。14日第二波名單再擴大，新增12人被告，因役期均為1年10個月，遭檢方依量刑基準建請重判。

至於第一波未被求刑的部分，檢方已向新北地院提出補充理由，依役期長短訂出求刑標準：4個月役期求刑1年、1年役期求刑2年2個月。王大陸因事後立即入伍服替代役，不構成「妨害兵役治罪條例」，但仍因偽造文書罪被求刑1年。

檢方強調，此案對社會觀感造成嚴重負面影響，名人涉案更具示範效果，因此對相關被告建請從重量刑，「以昭公信」。目前全案共已有17名藝人涉嫌參與偽造病歷、規避兵役案，包含日前主動自首的金鐘視帝薛仕凌與藝人 阿達。

