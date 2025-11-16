丁噹「踩雷」問：一個人孤單嗎？ A-Lin尷尬苦笑

丁噹(右)和A-Lin「鐵肺雙歌后」同台飆唱「失戀無罪」，火花四射。（記者林士傑／攝影）

「10年，我回來了。」丁噹3度攻蛋，除了是暌違10年的自我進化，站在小巨蛋也是挑戰自己的心魔，2014年她首度攻蛋摔落舞台，2019年又掉落超犀利趴機關，愈戰愈勇的她昨化身「粉蝶光翼女神」，搭上5公尺高空七彩幻光蝴蝶高台，高唱「我不怕」，她笑說：「你們知道我腿有多抖！假裝告訴自己『我不怕』！」

丁噹為演唱會激瘦8公斤，開場「金耀氣勢女帝」以磅礴氣場開啟不夜城的序幕，攜手「安徒生劇團」將小巨蛋變身為大劇院，在百老匯 街頭裡成為掌控自由、縱情遨遊的女王，在絢爛的都市歌舞中盡情舞動。

脫下黃金披風，丁噹帶著14名舞者變身掌管黑夜的「夜貓」，接連演唱「都是月老惹的禍」、「Natural High」一路走向環形延伸舞台，火力全開勁歌熱舞；她也帶來Energy的超夯神曲「星期五晚上」，大秀16蹲。

隨後她又變成「暗夜天鵝歌姬」，身為情歌療傷天后，她以「你為什麼說謊」、「冷血動物」、「不是你的錯」揭開療傷篇章，陪著歌迷一起直面傷痛。在5公尺高的舞台上，她笑說：「你們知道在天上唱我多怕，假裝告訴自己我不怕，我發現有時真的會對自己說謊話，大家問我怕不怕，我都說不怕，其實怕得要命。」

既是鐵肺天后，丁噹邀請另一位鐵肺女王A-Lin一同飆歌，A-Lin從升降台驚喜登場，現場沸騰歡呼不斷。A-Lin說，「我剛剛才下班，你沒有覺得我今天很像空姐嗎？歡迎，有空可以來我的飛機坐一下。」由於之前A-Lin屢傳婚變，丁噹突然「踩雷」問她：「一個人會不會很孤單？」A-Lin尷尬笑，回：「不會啦，有丁噹就不孤單」。丁噹接著問「有人幫妳做飯嗎」，讓A-Lin苦笑連連，說：「妳可以幫我做湯嗎？我想要有一層一層的洋蔥。」隨後2人帶來經典歌曲「洋蔥」，層層高音直擊觀眾心靈。