林隆璇夯曲「流言」 10分鐘寫出來…

林隆璇親揭「流言」歌曲誕生秘辛。（圖／北投映像電影提供）

台灣資深音樂人林隆璇近日以電視劇「接住流星的人」主題曲製作人身分接受訪問，不僅談創作歷程，也難得回顧自己多年來在音樂人與教師之間的轉換心情。

他回憶與已故編曲大師屠穎合作轟動一時的夯曲「流言」，感性表示：「那首歌對我而言，是音樂，也是人生。」當年創作「流言」時，他正準備趕搭飛機，手邊僅剩「最後10分鐘」能動筆，「那時沒有手機錄音，也來不及做 Demo，我只能手寫譜，然後用傳真寄給製作人。」他笑說，這份看似簡單的手稿，經製作人楊明煌操刀、屠穎編曲，意外成就了橫跨30年仍被傳唱的金曲。

談及屠穎，林隆璇感慨道：「他是非常靠譜的人，情緒穩定、音樂性又高，和他合作會讓人感到安心。」在華語音樂講求高效率的時代，能保持冷靜並做到最好，是極為難得的特質。

近年「回憶殺」演唱會盛行，不少歌迷期待他重返舞台。不過林隆璇坦言，目前因身兼台南應用科技大學教師，全心投入教學與培育新生代，因此個人專場暫時擱置。即便如此，他仍常在商演舞台上親自彈唱多首代表作，包括那英「白天不懂夜的黑」、李聖傑「你那麼愛他」、張學友「慢慢」等，只要拿起吉他便能引發全場共鳴。

唯獨「流言」鮮少出現在歌單中，林隆璇說「『流言』是男女對唱，也還是周慧敏唱最好，所以我不輕易找別人唱。如果臨時找人一起唱，萬一駕馭不好，反而會破壞觀眾心中最美的記憶。」