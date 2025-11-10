黃立成揭15年沒戲拍原因 連徐若瑄邀演床戲都沒答應

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
黃立成過去以麻吉成員身分走紅。（取材自Threads）
黃立成過去以麻吉成員身分走紅。（取材自Threads）

「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年淡出演藝圈的他，轉戰加密貨幣市場，投資的以太幣大跌，導致數度被平倉，傳出帳戶一夕歸零，甚至負債1516萬美元，日前是他53歲生日，難得分享自拍照，並謝謝大家的生日祝福，同時也祝福大家「Uncle希望你們健康又好野」。

據「噓！星聞」報導，黃立成已淡出演藝圈多年，不過在投資經商事業有不錯的眼光，曾經投資開過夜店、直播平台、經紀公司，都有著不錯的成績，近年也加入虛擬貨幣圈，還創立去中心化版權的交易平台Machi X，而他也透露為何沒再繼續拍戲的原因。

他透露2011年拍了「殺手歐陽盆栽」，之後也陸續接拍了「變身」、「大尾鱸鰻」等作品，甚至還到好萊塢客串演出，與艾瑪史東、雷恩葛斯林、西恩潘、喬許布洛林一起演戲，當時覺得「我的時代來了，片約不停不停塞爆我的信箱」，於是他就放話「不是男主角，我不演。」

而這結果就是「沒人找」，連徐若瑄找他客串演床戲，雖然很想答應，但是為了堅持自己的原則就拒絕，如今15年過去了，黃立成笑稱「還有人要看我演男主角嗎？」

加密貨幣 徐若瑄 以太幣

