五月天掀回憶殺「派對動物」妙搭變「動物方程式2」主題曲

快訊

記者陳穎／即時報導
五月天的「派對動物」成為「動物方城市2」主題曲。(圖／迪士尼提供)
五月天的「派對動物」成為「動物方城市2」主題曲。(圖／迪士尼提供)

搖滾天團五月天再創驚喜聯名！他們的經典熱曲「派對動物」正式成為迪士尼動畫「動物方城市2」（Zootopia 2）的中文主題曲，將在11月底隨電影上映登上大銀幕，帶領觀眾一起重返那個瘋狂可愛的動物世界。

這次合作可說是橫跨近10年的「夢幻聯動」，2016年「動物方城市」以創新的世界觀與動人角色席捲全球；同年，五月天發表「派對動物」，以充滿能量的旋律與正向精神成為傳唱度極高的代表作。多年後，兩者終於在2025年相遇，象徵「每個生命都值得驕傲綻放」的共同信念。

五月天表示：「『派對動物』加入『動物方城市2』就像命運的安排，這首歌想表達的是不論你是誰，都該為自己驕傲，大步向前。」歌曲中那句「無論你是貓咪老虎、麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也完美呼應電影的核心精神：勇敢做自己。

由阿信作詞作曲的「派對動物」，以充滿爆發力的搖滾節奏與電子音色詮釋「把人生當成一場派對」的樂觀哲學，正如茱蒂與尼克在「動物方城市2」中再度面對全新挑戰、跌倒後依然奮力前行的故事。「動物方城市2」將於2025年11月26日以2D、3D、IMAX、DOLBY、4DX、SCREENX、MX4D、DBOX與ATMOS等上映。

五月天 迪士尼

