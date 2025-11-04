75歲傅雷出道51年獻出螢幕初吻 楊貴媚想談戀愛

傅雷(左)、楊貴媚出席公視＋食療系影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣女星楊貴媚、傅雷繼在夯劇「影后」中獻出吻戲後，兩人在公視＋自製食療系影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」再度搭檔詮釋老夫老妻，提到被觀眾視為「影后黃昏之戀續集」的合作，傅雷招認當初為楊貴媚獻出從影51年的螢幕初吻，連老婆都虧他「賺到了」。

在「好好吃飯2」中，楊貴媚扮演的妻子，備受「老公」傅雷細心呵護，婚姻生活始終被當「公主」般對待，但人生沒有不散的宴席，即將走到生命終點，丈夫希望妻子從長年的家庭情緒勒索與照顧壓力中解放，於是選擇主動簽下離婚協議書，楊貴媚直言最難忘的一場戲，是原本夫妻在樹下約會，後來變成形單影隻的模樣，「一個人看著胡宇威在做春捲，有種幸福從指間失落的感覺。」也誇戲裡老公傅雷很紳士：「我都沒看過他生氣，跟他說什麼，他都回答好！」

若現實生活中遇到類似情境，是否會簽下離婚協議書？楊貴媚坦言：「未必！若婆家如劇中的情勒，我會毫不猶豫馬上簽字立刻落跑，但若是一個通情達理溫馨的好婆家，我應該會留下來。」戲裡老夫老妻依然恩愛，楊貴媚坦言拍攝過程也受角色影響「想談戀愛」，笑說：「正在物色對象。」

75歲傅雷與老婆結婚多年，一雙兒女都已30好幾，他說，平常拍戲老婆不會跟，除非沒事才會陪同，說起劇中的老夫老妻，他坦言思考過身後事，「另外一半碰到劇中狀況該如何是好，這些都要先想好，或是預立遺囑等，也是一種愛的表現。」