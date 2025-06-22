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戲說從頭／孫淑媚「拜六禮拜」酒吧高歌 擔心沒版權被告

記者趙大智／綜合報導
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孫淑媚劇中有不少K歌橋段。(圖／公視台語台、華視提供)
孫淑媚劇中有不少K歌橋段。(圖／公視台語台、華視提供)

金曲歌后孫淑媚在「拜六禮拜」中展現又瘋又搞笑的演技深受觀眾喜愛，她在劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，每集都與親朋好友們歡樂開唱。還有粉絲在社群平台Threads上認真詢問「蕭吧」裡是否孫淑媚歌單？

孫淑媚親自回覆：「容闆娘解釋一下，所有音樂使用都需要版權 （不然會被告），感謝提供音樂版權給如如店使用的歌，『蕭吧』未來會努力讓更多喜歡唱歌的客人唱到更多的好歌」，讓粉絲直接在底下留言敲碗大巨蛋演唱會。

孫淑媚在國中即參加歌唱節目連續衛冕20次過關，後來順利與唱片公司簽約，她將一切歸功於貴人運很好，除了遇到兩位經紀人外，連本劇的杜政哲導演也曾是自己在華岡藝校戲劇科的老師。

戲裡為她擺平黑道騷擾的連晨翔近來雙喜臨門，回顧每個階段都有不同的貴人會出現，不管是事業、感情或是生活大小事，只要需要幫助都會有人站出來，直呼自己：「滿幸運的！」

鍾欣凌在劇中就沒那麼幸運了，她與爸媽、兒子聚餐的溫馨場面，卻因為當小三破壞別人的婚姻被爸爸痛罵一頓。現實中鍾欣凌若犯錯，爸媽只會淡淡說一句：「莫按呢！（閩南語，意為別這樣）」但是只要聽到這句她就知道，對爸媽而言事情已經很嚴重了。

擁有兩個孩子的她，遇到小孩犯錯會採用唐三藏念經的方式不斷開導他們，到最後小孩投降說：「媽媽，妳講了幾百次了，我懂了！」現在她只要開始試著提醒錯誤，女兒就會立刻說：「你不要再講！」

「拜六禮拜」為公視台語台與華視聯合出品，由擅長刻畫親情、友情的金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員攜手演出。本劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，並如何從中掙脫他人眼光邁向自在的人生，故事帶有魔幻寫實引人入勝。

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