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蔡詩芸攜好友組4人團 老公王陽明支持：成熟女團

記者梅衍儂╱綜合報導
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(左起)張予曦、劉忻、蔡詩芸、郭碧婷。（圖／人見人愛娛樂提供）
(左起)張予曦、劉忻、蔡詩芸、郭碧婷。（圖／人見人愛娛樂提供）

歌手蔡詩芸去年參加節目「乘風2024」交了不少演藝圈好友，如今真的和姐妹們組成女團發片，攜手張予曦、劉忻、郭碧婷以「ROLLING SISTERS」之名出道，她開心直呼：「做了一件很大的事，這幾天其實都沒有睡好，一直覺得壓力很大、也很興奮緊張！迫不及待想把這一切跟大家分享，有好多漂亮的作品。」

女團分工明確，她形容自己：「我比較狂野，不是典型女生的樣子，讓自己有態度個性。」更感謝團員們給予扶持力量，：「劉忻是很厲害的音樂人、從沒有放棄過組團這件事情，郭碧婷非常努力突破，在她身上學到許多事情，我們相處非常舒服 ，學習到自我瀟灑的精神。張予曦是個大美女，在創立自己事業非常認真，不管身體有多累，還是努力堅持下去把工作做好，我們4人各自有自己事業，還有兩位是媽媽身分，卻能結合再一起出道，這一切真的很難得。」

老公王陽明是否給予滿滿愛的鼓勵？她笑回：「老公很支持，一開始開玩笑說：妳們是『成熟女團』，接著稱讚我們很不容易，各自有自己事業、家庭卻組在一起，不是從素人出道，是Super女團，他為我驕傲也開心。」

蔡詩芸熱愛美食，也細心為家人烹飪好料，在社群上自創廚房單元傳授料理撇步，每次影片推出都深獲網友們喜愛，這位最美廚娘的好廚藝更被製作單位相中，近期她將接下一檔比拼廚藝的實境節目。面對各式不同風格型態的工作，她苦笑：「煮菜節目是一個新的挑戰，從Rapper、再到女團、還要再變成廚師，一度懷疑自己『到底我是誰』，但是人生就是不停去嘗試沒做過的事情，對每個挑戰都要努力去學習，不管是生活或事業，機會一來就是要把握，希望在節目上能展現最屌的廚藝。」

至於如何抓住老公王陽明男人的胃？她分享：「先觀察他喜歡吃什麼，我喜歡用自由、感覺的方式去煮飯，他喜歡吃西餐、牛排義大利麵，我就會從麵粉開始慢慢桿出來，偶爾也嘗試一點不一樣，他都蠻喜歡吃的。」她也呼籲大家勇敢下廚，建議廚房新手：「多吃就會知道怎麼去烹煮，進廚房從切菜開始，不要怕把手弄髒，雖然我自己也有潔癖，不要把做菜當成壓力，這一切是療癒的、憑感覺去享受。」

義大利 牛排

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