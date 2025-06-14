46歲的她被網友攻擊「老了」 Melody高EQ回應

Melody外表保養得宜，散發熟女魅力。（圖／璞之妍提供）

Melody（殷悅）受邀擔任保養品年度品牌好友，46歲的她曾在「康熙來了」舊片底下被網友留言評論「老了」，但她絲毫不動氣，優雅回應「那是20年前的我耶，當然會不一樣」，她自信表示現在大家對她的評論比以前更正面，認為老化並非負面詞。

Melody坦言，青春期的時候從不覺得自己好看，當時她還為了美白而誤信偏方，用小黃瓜和檸檬敷臉，結果導致全臉起疹子，她笑稱自己是「錯誤的跟風」。一直到18歲那年才第一次被誇漂亮，讓她開始理解「女大十八變」的魔法：「青春期會長粉刺是正常的，重點是怎麼清潔、防曬、保濕，維持肌膚的平衡。」

Melody坦率承認，自己不是完美的人，會八卦、會發脾氣，也常常在教育孩子時因為性子急而失控，但她學會了接納這些不完美。而面對社群留言的批評，例如在「康熙來了」舊片下看到「她現在老了」的評論，她高EQ回應：「那是20年前的我耶，當然會不一樣。」