演唱會上相遇…曾國城點歌傳承 吳姍儒比讚接棒

吳姍儒(左)、浩子為節目第2季宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人吳姍儒接下曾國城失言風波後丟掉的節目「一字千金」，兩人沒辦理交接，卻在林俊傑演唱會上相遇，曾國城坐在吳姍儒前方，轉過頭來關心她「怎樣，節目錄得順利嗎？」中間雖被演唱會打斷，但到回家，兩人還在互傳簡訊。

浩子、吳姍儒主持公視台語選秀節目「Talk Talk秀台語」迎來第2季，日前首錄記者會上，浩子警告，「之前妳去生小孩，代班的彩樺姐超賣力，還去幫妳求註生娘娘再生一胎」，吳姍儒笑說，「我有跟老公講，最近盡量不要543（求愛），這季我會全程做完」。

吳姍儒聊到演唱會上遇到曾國城，中間到了點歌環節，曾國城特別點了「偉大的渺小」，竟是吳姍儒最喜歡的歌，她說，「城哥點完後轉過來說，怎麼樣，有點到嗎？我告訴他，這是我最想聽的歌，跟他比了讚的手勢」，兩人意外在演唱會上完成節目的傳承。

許效舜、澎恰恰和黃豪平都擔任節目評審，威廉閃兵將近一個月，仍神隱不願出面道歉，許效舜說，威廉有自己的問題要面對，「他說身上本來就有很多毛病，當時有一個人跟他說可以用其中一種當作工具，例如心臟病 ，他就用了」。

許效舜跟威廉擔任的「效廉出發吧！」此後由他一個人扛，兩人曾經為此長談，「他跟我說，要我多擔待些，我覺得他是個很誠懇的人，他的過去我沒參與，但我覺得，年輕人可以多給他一點加油，整個事件就像『蝴蝶颱風』，等一切結束，再看怎麼善後」。

澎恰恰如今長住廈門，手上只剩跟許效舜搭檔的三立「超級夜總會」，如今接下「Talk Talk秀台語」擔任評審，「有錄影我就飛回來」，至於日前被債權人爆料拖累一群人，甚至有人因他遭黑道電擊到屁滾尿流，他說：「他們想說什麼隨便，我不再回應了。」