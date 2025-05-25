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王淨驚艷南法時尚秀 追星「超殺女」成功

記者陳慧貞／綜合報導
王淨與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲。(圖／狗狗與花提供)
王淨與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲。(圖／狗狗與花提供)

台灣大勢女星王淨持續展現百變樣貌，除在最新影集「沉默的審判」中一人分飾四角，今年獲封台灣品牌大使，受邀前往南法參與早春大秀。當天在兼具藝術與歷史性建築的亞維農教皇宮舉行大秀，王淨以氣質高馬尾造型，身著一襲撞色紅格紋裙搭配黑色牛皮長靴，小露香肩美背展現時尚力量與優雅，現場引來掌聲歡呼不斷。

王淨當天以一口流利英文，與來自世界各地的眾品牌明星大方交流。談及印象深刻的互動，王淨分享是意外和泰版「當男人戀愛時」的女演員Yaya成為好友，直呼對方超級親切。同頻的兩人初相識就開啟暢聊模式，大談想要去對方居住的城市吃在地美食，開玩笑說下次應該交換城市居住。聊天過程還不斷互誇彼此可愛，甚至聊到欲罷不能，互相追蹤彼此的社群帳號，同框畫面也讓網狂讚：「兩個人都長得好精緻，畫面太美！」、「希望也有機會看到她們在戲劇作品上的合作。」

此外，王淨也興奮分享自己還在見到飾演「超殺女」的演員克蘿伊摩蕾茲(Chloe Moretz)時，秒變小粉絲，自我介紹說自己是來自台灣的演員，很喜歡她的作品，也與對方合影，追星成功。

參與時尚大秀之餘，王淨與團隊抓緊時間到各個特色小鎮走走，漫步南法街頭，陽光溫暖和煦也富有人情溫度，喜歡小鎮裡充滿多巴胺色系的手作小物，買了一個寫有法文「活在當下」的手工藝術品。

王淨成LV台灣品牌大使前往南法出席大秀。(圖／狗狗與花提供)
王淨成LV台灣品牌大使前往南法出席大秀。(圖／狗狗與花提供)

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