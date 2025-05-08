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配偶欄空白… 宥勝未否認離婚 臉書、IG、 YT都清空

記者趙大智／綜合報導
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宥勝（左）與老婆慈惠爆出離婚。（取材自臉書）
宥勝（左）與老婆慈惠爆出離婚。（取材自臉書）

42歲宥勝因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬，官司於今年2月正式落幕，上月他宣布復出被罵得狗血淋頭才縮手，一路力挺的老婆慈惠發聲「愛能超越一切」。如今則爆出雙方疑為切割，宥勝配偶欄空白恢單。他雖不回應但未否認離婚，接著清空臉書、IG、YT頻道。

曾發生死亡交集的宥勝和黃子佼，另一半的動向備受矚目。慈惠跟孟耿如都帶著孩子不離不棄，人生跟事業付出極大代價。慈惠本為宥勝經紀人，2015年先有後婚後，仍習慣為他擦屁股。

2017年宥勝被爆早在2014年拍「22K夢想高飛」狂追孟耿如，讓孟當時男友黃子佼暴怒，拒絕跟宥勝同台，至於犯猥褻案時間點則在2016年。

根據判決書指出，猥褻案審理期間，慈惠以「慈惠Purple」LINE帳號聯繫證人，試圖勾串證人脫罪。更誇張的是，宥勝還請律師擬了一份模擬答辯給受害者，「建議」受害者照著回答，法院認證夫妻倆無意道歉，只想脫罪洗白。

而當宥勝4月妄想復出被罵翻，慈惠仍發文力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。」她在老公性醜聞後靠著月開36檔團購，讓兒女就讀台中最貴學校、換名車特斯拉。如今爆出離婚，被解讀切割求生路，但也傳慈惠在猥褻案之前，夫妻就疑有另一位異性介入，讓她心死離婚。

宥勝 黃子佼 特斯拉

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