我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

周渝民憶往談貴人：感謝大S曾「接住我」覺得很幸運

記者趙大智／綜合報導
周渝民（右）跟大S曾有一段戀情。（取材自Instagram）
周渝民（右）跟大S曾有一段戀情。（取材自Instagram）

「我們與惡的距離2」提及加害者與受害者家屬，也暢談「接住」，劇中飾演精神科醫師的周渝民，被問生命歷程中有沒有接住他的人？他大方回答：「有，當我表演不好的時候，蔡導（蔡岳勳）接住，精神不好時，熙媛（大S）接住我了，一直以來都有很多貴人，可能我為人不錯吧，我覺得很幸運。」

周渝民從「流星花園」扮F4出道，當時導演就是蔡岳勳，而他因飽受憂鬱症折磨發生嚴重車禍時，第一個到現場抱住他的，正是大S，戀情也因此曝光。蔡導跟大S可說是仔仔早期的貴人。

大S今年2月2日在日本猝逝，享年48歲。前男友仔仔出席活動時被問此事，承認對大S辭世的感受，「我要悼念一個人很簡單，但公開發表太多言論很痛苦」，直言自己是邊邊角角的人，不適合發表心情，家屬最重要。

周渝民與大S一度曾大方認愛，兩人姐弟戀一時傳為佳話，唯兩人相處兩年後分手，此後各自人生各有經歷；「仔仔」周渝民與另一半結婚於2015年至今，而大S在結束第一段婚姻後，與具俊曄久別20重逢的再聚首更成羨煞眾人的甜蜜熱議。

香港男星古天樂4月香港金像獎頒獎緬懷大S用的是「保持通話」中的畫面，他問到兩人拍戲時有什麼特別難忘的，他回應：「大S的離開好突然，到現在我都還沒接受。」

周渝民公開感謝大S曾接住他。（記者沈昱嘉／攝影）
周渝民公開感謝大S曾接住他。（記者沈昱嘉／攝影）

大S 香港 具俊曄

上一則

「寒戰」男星58歲妻懷二胎 網：憂喜參半

下一則

甄子丹自導自演「捍衛任務」外傳 日本女殺手回歸

延伸閱讀

周渝民公開感謝大S 當年精神不好時「她接住我」

周渝民公開感謝大S 當年精神不好時「她接住我」
「與惡2」演周渝民妻子 孟耿如遭抵制卻難砍戲分主因揭曉

「與惡2」演周渝民妻子 孟耿如遭抵制卻難砍戲分主因揭曉
「我們與惡的距離2」演員名單 未見孟耿如

「我們與惡的距離2」演員名單 未見孟耿如
健康亮紅燈 古天樂自爆視網膜破洞宣布停工

健康亮紅燈 古天樂自爆視網膜破洞宣布停工

熱門新聞

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00
孫儷和老公親手替女兒製作11歲生日蛋糕。（取材自微博）

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

2025-05-03 21:12

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑