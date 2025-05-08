周渝民憶往談貴人：感謝大S曾「接住我」覺得很幸運

周渝民（右）跟大S曾有一段戀情。（取材自Instagram）

「我們與惡的距離2」提及加害者與受害者家屬，也暢談「接住」，劇中飾演精神科醫師的周渝民，被問生命歷程中有沒有接住他的人？他大方回答：「有，當我表演不好的時候，蔡導（蔡岳勳）接住，精神不好時，熙媛（大S ）接住我了，一直以來都有很多貴人，可能我為人不錯吧，我覺得很幸運。」

周渝民從「流星花園」扮F4出道，當時導演就是蔡岳勳，而他因飽受憂鬱症折磨發生嚴重車禍時，第一個到現場抱住他的，正是大S，戀情也因此曝光。蔡導跟大S可說是仔仔早期的貴人。

大S今年2月2日在日本猝逝，享年48歲。前男友仔仔出席活動時被問此事，承認對大S辭世的感受，「我要悼念一個人很簡單，但公開發表太多言論很痛苦」，直言自己是邊邊角角的人，不適合發表心情，家屬最重要。

周渝民與大S一度曾大方認愛，兩人姐弟戀一時傳為佳話，唯兩人相處兩年後分手，此後各自人生各有經歷；「仔仔」周渝民與另一半結婚於2015年至今，而大S在結束第一段婚姻後，與具俊曄 久別20重逢的再聚首更成羨煞眾人的甜蜜熱議。