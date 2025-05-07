切割？心死？妻曾放話力挺…宥勝爆出已離婚

宥勝（右）和慈惠被爆離婚切割。（取材自臉書）

42歲台灣男星宥勝 因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬，官司於今年2月正式落幕，上月他宣布復出被罵得狗血淋頭才縮手，一路力挺的老婆慈惠發聲「愛能超越一切」。如今則爆出雙方疑為切割，宥勝配偶欄空白恢單，一家4口居住的台中清水農宅已無人煙。

慈惠本為宥勝經紀人，就算先有後婚後，仍習慣為他擦屁股。兩人交往後，宥勝一度甩了她跟白富美交往，還把親戚嫌慈惠內情寫出，之後明明2015年結婚，但2017年爆出早在2014年拍「22K夢想高飛」狂追孟耿如，讓孟當時男友黃子佼 暴怒，拒絕跟宥勝同台，至於犯猥褻案時間點則在2016年，令人搖頭。

曾發生死亡交集的宥勝和黃子佼，另一半的動向備受矚目。慈惠跟孟耿如都帶著孩子不離不棄，人生跟事業付出極大代價。

根據判決書指出，猥褻案審理期間，慈惠以「慈惠Purple」LINE帳號聯繫證人，試圖勾串證人脫罪。更誇張的是，宥勝還請律師擬了一份模擬答辯給受害者，「建議」受害者照著回答，法院認證夫妻倆無意道歉，只想脫罪洗白。

而當宥勝4月妄想復出被罵翻，慈惠仍發文力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。」她不但在審理期間竟試圖幫助宥勝串證，性醜聞後更是靠著月開36檔團購，供給小孩就讀台中最貴的實驗學校、換名車特斯拉 ，在宥勝斷炊時以一人之力讓全家過好日子。

「鏡週刊」指宥勝被發現身分證配偶欄空白，跟慈惠已經離婚，而慈惠在老公「社死」後，必須扛起養家活口重擔，此舉被解讀另有所圖，畢竟一路以來慈惠盲目力挺，但演藝圈有另一說法，指慈惠在猥褻案之前，夫妻就疑有另一位異性介入，讓她心死離婚。對此，宥勝前經紀人尚未回應。