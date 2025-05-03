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戴愛玲曝舊情史 送機後遭分手：只傳1句對不起

記者梅衍儂／綜合報導
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戴愛玲有一段非常遺憾的感情。（圖／華納音樂提供）
戴愛玲有一段非常遺憾的感情。（圖／華納音樂提供）

台灣歌手戴愛玲新歌「愛人啊」取自自己的名字「愛玲」諧音，MV女主角找來同為排灣族之光、金鐘獎得主于子育；戴愛玲自曝這首歌表達的是愛情的遺憾， 原來她年輕有個遺憾的愛情故事，「雖然有一點遺憾，但還是很感謝那個人，曾帶給我的美好回憶」。

戴愛玲說：「我曾經有一段很深刻的感情，結束得非常突然，而且是在一個你完全想像不到的場景裡──送機。」

她坦言當時和對方在一起一段時間了，「他工作忙，常出差，我也習慣陪他去機場，托運行李、排隊、等到他進安檢口才離開。那變成我們的習慣，某種默契吧。我甚至覺得，那是一種很親密的陪伴。」

沒想到變化突然來臨，「那天我印象特別深，他沒有說什麼特別的話，情緒卻特別低沉。他在要進去前，突然看著我，眼睛紅紅的，像快哭了一樣。我當時還半開玩笑地說『你怎麼了啦，就幾天而已耶』，他笑了笑，什麼也沒說，就轉身進去了。」

結果那次送機竟然是最後一次，戴愛玲遺憾說：「後來他就開始變得很冷淡，訊息越來越少，電話也越來越短，過了好久的時間最後只傳了一句對不起，我那時真的愣住了，不知道發生什麼事。也沒吵，也沒談過，他就這樣選擇結束了。」

戴愛玲沒有去追問答案，「我不知道是因為不敢知道答案，還是其實心裡隱約早就知道答案了。可能是距離吧？也可能是工作壓力？還是他心裡早就有了別的決定，只是那天在機場，他還有點放不下我。」

如今她發新歌「愛人啊」，就是紀念這段感情，「這件事我一直放在心裡，到現在都還記得他當時轉身前的那個眼神……你問我遺不遺憾？當然遺憾啊。因為我從頭到尾都不知道，我們到底是怎麼走到結束的…」

戴愛玲推出新歌「愛人啊」。（圖／華納音樂提供）
戴愛玲推出新歌「愛人啊」。（圖／華納音樂提供）

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