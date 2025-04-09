浪子孫興喚不回 林美貞休夫結束20幾年婚姻

林美貞（左）正式宣布離婚。（取材自臉書）

54歲林美貞日前先發「畢業文」，未否認跟孫興情變，時隔4天終於打破沉默，正式公開休夫，她那句「結束20幾年的婚姻」，代表過去所謂「2007年離婚」根本不存在，顯見多年來一路心軟、等浪子回頭，卻換來一再欺騙。據了解孫興跟大陸女富商「燕子」根本未分手，才讓林美貞憤而斬斷關係，簽字離婚。

林美貞發文寫道：「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生20幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」她下定決心不再妥協、不再委屈，「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止」，不再為別人犯下的錯誤承擔責任，「學著翻篇，不是因為要原諒誰，而是為了放過自己！這不是結束，而是我人生真正的重新開始」。

林美貞和孫興的婚姻關係撲朔迷離，外界看不清，她1996年才25歲時就跟孫興爆緋聞，2001年結婚，2007年因他外遇分手，2014年復合，還在希臘拍婚紗照，外界以為兩人再婚。但2019年孫興和燕子熱吻被拍，林美貞再度遭到背叛，但離婚協議始終未能簽成，心中仍放不下。

不過前幾年孫興大陸混不下去沒搞頭，打算來台灣找生路，他清楚林美貞介意什麼，謊稱跟燕子已經分手，林美貞才又敞開雙手接納他，所以這一次發現根本不是那回事後，打擊格外劇烈，每天都在痛哭中度過。

林美貞的經紀公司「艾迪昇」老板林志遠當初出手幫孫興，是衝著林美貞面子。孫興在今年尾牙不但自稱「小師弟」，還跟徐乃麟承諾「我會對美貞好」，不料如今一切成空。孫興目前已離開台灣待在大陸，林志遠表示雙方已無合作關係，他當然挺自家藝人林美貞。