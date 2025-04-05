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觀影說劇╱詹懷雲吃紙橋段 江齊：最心動的瞬間

記者廖福生／綜合報導
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新生代女星江齊，近期與詹懷雲合演新作「有病才會喜歡你」，片中兩人有不少虐心愛戀，江齊透露，其實拍攝時詹懷雲最讓她心動的瞬間，竟是「吃白紙」的橋段。

詹懷雲在片中因準備考試，必須努力苦讀，但因背不起來，崩潰到「吃課本」舒壓情緒。江齊笑說：「那場戲當下看到想說，他居然真的在吃紙，就覺得他很真實、滿有趣的，那一刻滿心動的！」

江齊表示，詹懷雲是個很真的人，一開始會覺得對方看起來什麼都不在意，很隨意，她笑說：「那時候一起上表演課時，他能坐就不站能躺就不坐，但有次我們在等光的時候有休息時間，比較有聊一些生活上的東西，發現他就是一個很做自己的人！」

片中江齊飾演白血病患者，為戲她去白血病的協會做一些問調，了解病患的生活狀態，我發現他們必須要很注重自己清潔，所以片中一直做消毒也是因為這樣」。但拍攝最難的挑戰不是逆齡詮釋高中生，反而是要面對生離死別的哭戲：「因為我人生中沒有遇過這樣的事情，後來是想著我要和這個角色告別，才順利的哭完。」

至於自己在學生時期生涯有什麼有趣的故事，江齊笑說，國中時會與隔壁同學將童軍椅放在桌子中間，兩人一起上課偷吃零食；另外她坦言自己也會特地改短裙子，「以前裙子喜歡穿偏短，被教官問我就說是我腳比較長」。但江齊笑說自己沒有很多被追求的經驗，因為在高二就有戀愛對象，一直到大學才分手，「我理想型的男生要具備幽默感、善良，不要太極端，像是非黑即白的那種，是可以溝通的人」。

「有病才會喜歡你」是江齊的第2部電影作品，她坦言其實當初踏入演藝圈的過程非常戲劇化：「我原本想要去做服裝設，我有去實踐推廣部上服裝設計，畢業之後選擇做製片助理和casting，大概做了一年。之後想轉幕前，後來太忙無法並行，我就辭職開始上表演課，有次在咖啡廳跟朋友聊天，正好被一個外帶拿餐的大姐聽到，我們交換了聯絡方式，她隔了幾個月後才聯絡我。」

江齊坦言，當時爸爸其實不希望她走演員路：「我去拍『他馬克老闆』的時候我爸不知道，那時候正好疫情，他都覺得我為什麼還要一直跑出去。」江齊笑說，自己本來是想嘗試看看演員是想怎樣，後來發現能更快探索且認識自己平常生活上不會有的狀態，「我在拍戲之前我是沒有情緒、很壓抑的人，所以現在有吵架、哭戲，能讓我在生活中更放出自己的情緒，我想哭我就哭想罵就罵」。

疫情

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