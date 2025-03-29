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曝媽媽罹阿茲海默症 羅志祥突道歉揭唯一心願

記者梅衍儂／綜合報導
一年多前羅志祥媽媽(右)推著蛋糕上台幫羅志祥慶生。（本報資料照片）
一年多前羅志祥媽媽(右)推著蛋糕上台幫羅志祥慶生。（本報資料照片）

羅志祥（小豬）和媽媽的好感情眾所皆知，他的事業巔峰、感情起落，羅媽媽都有一定分量，然而66歲的她健康每況愈下，2023年因糖尿病住院，近年更是記憶力衰退，小豬終於吐露心中祕密，原來羅媽媽已經罹患阿茲海默症好幾年，最近更是到了重症程度。

2023年小豬台北小巨蛋演唱會前夕，媽媽因糖尿病住院，當時他飛奔基隆老家照顧。小豬在社群上傾吐，這2、3年來朋友跟媽媽聊天「總覺得哪裡怪怪的」，他坦言真正原因是媽媽罹患阿茲海默症，「呼……我終於說出口了，以後也不用再亂掰理由替媽媽解釋了」，他請外界多多包涵，如果媽媽帶給大家困擾，「她真的不是故意的」。

他說，「如果你跟我媽聊上5分鐘，你會發現她可以一而再、再而三重複同樣的話題，問你一樣的問題，而隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現，她的腦海裡像被按下了重新開始鍵，因為對她來說每一天都是全新的開始，沒有煩惱、沒有過去，所有的人事物都是全新的，第一次認識的存在」。

小豬的父母曾是康樂隊一員，爸爸負責主持兼打鼓，媽媽則是歌手，小豬5歲跟著父母四處演出，耳濡目染下發現自己的音樂天分。羅爸爸20年前肝癌離世後，小豬和媽媽更珍惜彼此，他孝順出了名，媽媽對流浪動物有惻隱之心，他就砸下3500萬在萬里買地蓋房舍，養了浪貓浪狗還有一隻山豬，該地更可以遠眺羅爸長眠的靈骨塔。

經紀人透露羅媽媽罹病很多年了，「只是從輕症到重症，現在小豬就是有時間就會多陪她走走，帶她去醫院治療延緩她惡化的速度」。小豬也說，現在唯一的心願就是希望媽媽身體健康、開開心心地活著，「至於記憶、回憶就不用擔心了，全都交給我，我來幫她記著」。

羅志祥(右)和媽媽感情很好，帶著她去夏威夷找尋回憶。（取材自臉書）
羅志祥(右)和媽媽感情很好，帶著她去夏威夷找尋回憶。（取材自臉書）

糖尿病 阿茲海默症 羅志祥

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