納豆病癒復工首作 二搭新男神詹懷雲 嗨喊回家真好

「命中註定那頭鵝」是納豆（左）病癒復出後拍的第一齣戲，右為歌手陳華。（圖／台北双喜電影提供）

由金鐘新人林奕嵐和新科男神詹懷雲主演的愛情電影「命中註定那頭鵝」，日前選在拍攝地高雄舉辦首映會。本片是金馬得主納豆病癒復出後拍的第一齣戲，也是他和詹懷雲繼2021年後再次合作，他在高雄首映會上表示：「我是高雄出生，身分證E開頭，所以很開心來到高雄拍攝，這裡的天氣、人都很棒，最喜歡回到家鄉的熱情感覺。」

聊起在高雄拍戲的回憶，因為拍攝《命中註定那頭鵝》第一次來到高雄的林奕嵐說：「一下高鐵看到天氣很好，心情就很好。」她印象最深刻的景點是駁二，除了在那裡有她飾演的「月鵝」和「何德利」詹懷雲一場浪漫的告白戲，她也想起有次放假去駁二散步：「走了一萬六千步，但吃了滿多美食，高雄真的有很多美食。」

詹懷雲最喜歡的景點則是中山大學：「那裡的夕陽真的太漂亮、太美了。」他穿著「企鵝裝」在高溫的南台灣拍戲，非常辛苦；甚至為戲曬黑、健身，片中有一場又一場的裸身戲讓觀眾大飽眼福，林奕嵐笑虧他：「身上有很多嬰兒油，更凸顯他的肌肉。」

另外，「霸榜歌手」陳華則是為「命中註定那頭鵝」獻出大銀幕處女作，飾演林奕嵐的閨密，同時也為電影創作主題曲「你已經替我決定了」；她透露電影中「企鵝一生只愛一隻企鵝」的概念給了她不少靈感，笑說：「原本導演強烈要求我把「企鵝」寫進歌詞裡。這是我第一次參與電影演出，希望粉絲朋友們看完跟我分享你們的感想。」