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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

孫麥傑因病休養一年 復出連吻4男喊嘴唇很軟

記者陳慧貞／綜合報導
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孫麥傑演出BL劇「獨佔接班人」戲裡戲外都是富二代。(記者王聰賢／攝影)
孫麥傑演出BL劇「獨佔接班人」戲裡戲外都是富二代。(記者王聰賢／攝影)

時尚DJ孫麥傑因外型酷似韓星，被喻為「台版朴寶劍」，去年他首度跨足戲劇領域，參演BL劇「獨佔接班人」，戲裡戲外都是富二代的他，堪稱人生勝利組，成長求學就業一路順遂，然而他接受專訪卻驚曝：「2年前生了一場重病，足足休養了1整年，那是我人生中最黑暗的時光。」

今年34歲的孫麥傑和柯震東、王大陸是從小玩到大的哥兒們，3人家世背景相當、顏值在線，走到哪都能吸引一大票女粉，孫麥傑卻對所謂「人生勝利組」有不同的解讀，認為此形容詞有「靠爸靠媽」意味，但實際上他念輔大財經法律系、倫敦大學伯貝克學院行銷碩士，都是一步一腳印，靠苦讀努力而來。

但老天爺和他開了一個玩笑，孫麥傑說，2年前一度覺得喉嚨不適、身體疲倦，看了醫生卻查不出病因，後來安排高階健康檢查，當被醫生宣判罹重病，他眼前一黑，走出醫院便失控淚流滿面，心裡只想著：「為什麼是我？」後來他很快接受手術，休養期間因食慾不振瘦6公斤，平日會分享生活點滴的他，也一整年未更新社群，因罹病被迫停工，直呼：「那是我人生最大的挫折。」

一場重病、休養，孫麥傑如今恢復健康，但病名、病情細節，他不願透露，僅稱「要一輩子追蹤」，體會健康的重要性後，只想珍惜機會接受新挑戰，像首度演戲就參與BL劇，他分享試鏡時，導演要他與其他男演員試吻戲，「第一次和陌生人接吻，而且是男的，一口氣連吻4個男生，竟發現男生的嘴唇很軟。」

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