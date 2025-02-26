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Melody新歡身分曝光 金融界ABC是王陽明遠親

記者葉君遠／綜合報導
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Melody最近很開心。(本報資料照片)
Melody最近很開心。(本報資料照片)

離婚兩年多的Melody，日前在一場記者會上透露身邊已有「談得來的朋友」，要大家祝福她，沒想到就遭狗仔跟蹤，被起底新歡是在美國的華僑，從事金融業，而且還是王陽明的遠房親戚，曾有一段婚姻，但妻子在一場手術意外中喪生。

根據這期「鏡週刊」報導，今年46歲的Melody結束13年婚姻後，認識的這位男士，曾有過一段婚姻，但9年前意外喪偶。1月18日是Melody生日，他特地從美國飛來為她慶生，帶給她最需要的，滿滿的「情緒價值」，兩人在高檔義式餐廳用餐，吃了兩個半小時，她才獨自搭車離去，也符合當時她透露的，「最近有一個很聊得來，偶爾吃飯的飯友」。

飯局後隔天，Melody出席一場精品記者會，聊到過年赴LA參加相差10歲弟弟的同性婚禮，感受幸福洋溢氛圍，但其實離婚年餘的她也有好消息宣布，「我有一個談得來的朋友，請大家恭喜我」，但思考片刻，大驚「我的意思是說祝福我，不是恭喜啦，我經歷太多事了，麻煩給我一些空間」。

她說，「我覺得這年紀，身心健康很重要，再婚也還不在我選項單裡，好好生活、認真工作，全心帶小孩更重要，我永遠不會讓他們懷疑，在我心中第一的地位」，而這些話，等於是對記者會的前一天、也是男友飛來台灣幫她慶生後的真實感言，好玩的是，她一開始要大家恭喜她，最後改口祝福，都對這段戀情抱持著很大期待。

王陽明遠親，傳是Melody的新歡身分。(本報資料照片)
王陽明遠親，傳是Melody的新歡身分。(本報資料照片)

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