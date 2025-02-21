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具俊曄走不出悲痛 將延後大S下葬時間

記者林怡秀、趙大智／綜合報導
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大S(左)離世，具俊曄卻不希望她樹葬隨風而逝。(圖／VOGUE提供)
大S(左)離世，具俊曄卻不希望她樹葬隨風而逝。(圖／VOGUE提供)

大S（徐熙媛）過年期間赴日旅遊，卻因流感在當地猝逝，享年48歲，震驚演藝圈，原本傳出她將於本周下葬，昨又被爆下葬時間延後，原因是具俊曄捨不得愛妻，希望能有個地方可以追思大S，且他還因為走不出巨大悲痛，將無限期停工。

大S離世後，徐家人至今仍沉浸在悲傷中，具俊曄也因為痛失愛妻，原本壯碩身材消瘦一大圈，先前小S（徐熙娣）曾表示會遵從大S生前心願，以樹葬形式入土為安，不過具俊曄還是希望日後能有一個隨時都可去探望愛妻的獨立空間，好好陪伴大S，所以在和家人討論後，決定重新選擇安葬地點，因此時間延後，但不管如何，都不希望大S下葬時被外界打擾，讓親友可以低調送她最後一程。

據了解，大S猝逝後，具俊曄已將所有工作排開，他先前拍攝好的代言仍持續進行中，但關於DJ秀、記者會、粉絲見面會等公開活動都將無限期暫停，目前沒有一定的復工時間點。

而小S向「小姐不熙娣」告假半年，由吳姍儒（Sandy）代班，她和派翠克進棚錄東森「小姐不熙娣」，直呼壓力很大，派翠克則說，得知是Sandy代班很期待，這段期間他都有和小S持續聯絡：「有跟她說我們隨時都會在她身邊，只要想講話，我們都在，S姐還是心繫節目，她也說很謝謝Sandy幫忙。」

大S前夫汪小菲則和老婆馬筱梅（Mandy）搭機抵台，相較上次動作頻頻，這回他選擇沉默，記者詢問汪小菲此行目的，汪小菲不發一語也未受訪，在商務中心人員引導下坐上電動車，隨後搭車離開。

汪小菲(左)昨與現任妻子Mandy十指緊扣抵台。(記者黃仲明／攝影)
汪小菲(左)昨與現任妻子Mandy十指緊扣抵台。(記者黃仲明／攝影)

大S 具俊曄 汪小菲

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