具俊曄走不出悲痛 將延後大S下葬時間

大S(左)離世，具俊曄卻不希望她樹葬隨風而逝。(圖／VOGUE提供)

大S （徐熙媛）過年期間赴日旅遊，卻因流感在當地猝逝，享年48歲，震驚演藝圈，原本傳出她將於本周下葬，昨又被爆下葬時間延後，原因是具俊曄 捨不得愛妻，希望能有個地方可以追思大S，且他還因為走不出巨大悲痛，將無限期停工。

大S離世後，徐家人至今仍沉浸在悲傷中，具俊曄也因為痛失愛妻，原本壯碩身材消瘦一大圈，先前小S（徐熙娣）曾表示會遵從大S生前心願，以樹葬形式入土為安，不過具俊曄還是希望日後能有一個隨時都可去探望愛妻的獨立空間，好好陪伴大S，所以在和家人討論後，決定重新選擇安葬地點，因此時間延後，但不管如何，都不希望大S下葬時被外界打擾，讓親友可以低調送她最後一程。

據了解，大S猝逝後，具俊曄已將所有工作排開，他先前拍攝好的代言仍持續進行中，但關於DJ秀、記者會、粉絲見面會等公開活動都將無限期暫停，目前沒有一定的復工時間點。

而小S向「小姐不熙娣」告假半年，由吳姍儒（Sandy）代班，她和派翠克進棚錄東森「小姐不熙娣」，直呼壓力很大，派翠克則說，得知是Sandy代班很期待，這段期間他都有和小S持續聯絡：「有跟她說我們隨時都會在她身邊，只要想講話，我們都在，S姐還是心繫節目，她也說很謝謝Sandy幫忙。」