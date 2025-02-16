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張翰舉家遷居台東 為女兒學編織 巧手編出變色龍

記者陳穎╱綜合報導
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張翰在日劇「東京沙拉碗」飾演黑工。(圖／張翰提供)
張翰在日劇「東京沙拉碗」飾演黑工。(圖／張翰提供)

50歲台灣藝人張翰為給女兒一個融入大自然的快樂童年，帶領全家移居台東邁入第二年，儼然已是半個台東人。張翰接受本報系聯合報專訪，透露為女兒學習編織已1年多，愈來愈有興趣，還去東京取經，巧手還編出一條變色龍。

張翰在日本拍戲現場手作編織禮物送給工作人員。(圖／張翰提供)
張翰在日本拍戲現場手作編織禮物送給工作人員。(圖／張翰提供)

張翰去年在電影「以愛之茗」飾演文青渣男，最近則演出日劇「東京沙拉碗」，和日本女星奈緒、松田龍平同台飆戲。張翰在劇中飾演在東京工作10年的「黑工」王建斌，為了取得身分，幫忙照顧來歷不明的嬰兒，剛好被奈緒飾演的女警發現，兩人開始有了巧妙的互動。

張翰的女兒學校會要求家長也要一起投入學習教育，也會給家長作業要完成，一開始就要鉤針做一個工作本的袋子，他一開始針法不對還重做，到現在已開始享受編織的樂趣，連在日本拍戲的休息時間也要編織舒壓。

他更在拍攝現場鉤織毛線聖誕襪給劇組工作人員，讓收到禮物的人直呼：「太可愛了！」連導演都買漂亮毛線送給他當禮物，堪稱是最棒的台日交流。

張翰也趁空到東京看跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）的毛線展，他開心說：「現場除了展出他的織品之外，有一區放了毛線，同時還有電視牆播放湯姆的教學鉤針影片，可以讓民眾在現場鉤織，我就做了一個小聖誕襪，掛在牆上送給他。」

張翰的愛妻林利霏因罹患大腸癌第一期，發現後立刻開刀治療，張翰也表示，「目前都還好，利霏開刀很順利」。他目前的工作都已經告一段落，又重新投入編織，還學了全新的棒針。

47歲台灣女星林利霏因演出「麻辣鮮師」而打開知名度，與演員張翰婚後育有一女，去年一家三口搬到台東。台北開完刀後已出院回台東家休養，她說，出院當天就迫不及待搭上火車回台東，直呼：「回家真的很開心。」

林利霏開心拿著老公編織的變色龍。(取材自Instagram)
林利霏開心拿著老公編織的變色龍。(取材自Instagram)

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