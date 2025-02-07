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外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

劉若英悼念大S 穿一身黑自覺老了

記者趙大智／綜合報導
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劉若英為新戲「忘了我記得」宣傳。(記者王聰賢／攝影)
劉若英為新戲「忘了我記得」宣傳。(記者王聰賢／攝影)

大S赴日旅遊因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，多年好友劉若英在社群發全黑圖合十悼念，日前她出席Netflix 2025年華語片單發布會，一身黑色連身褲裝讓人聯想心情，新作「忘了我記得」由秦漢、謝盈萱主演，被問創作契機，55歲的她說：「就是覺自己老了啊。」

劉若英多年前曾跟大S合作港片「全城熱戀：熱辣辣」，在微博互動顯示好交情。如今首度執導影集，劉若英以編導身分上台時說：「覺得該忘記的事好像沒忘，該記得的卻忘了。」流露些許感傷，她直言家裡的長輩比她想像中更老，自己也已進入老的階段，但又很希望用幽默方式拍攝，呈現一種陪伴感，做後期時工作人員看成品都受到感動，笑了也哭了。

劇中秦漢和謝盈萱的父女組合堪稱絕配，劉若英還對所有人說：「不要告訴我你們沒看過秦漢！他曾經那麼帥，如今也進入另一個階段。」

製作人李耀華是資深大導李行的姪女，她透露在回顧展見到秦漢，就跟劉若英說：「我們找秦漢好不好？」但因為戲很重，一開始只敢以做「田調」為藉口邀約，結果跟秦漢一聊就聊了三個小時，「他根本就是這個角色」，最後如願完成夢幻卡司。

大S 李行 流感

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