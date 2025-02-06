具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

大S 驟逝，汪小菲 、張蘭母子深情演繹、直播帶貨，甚至造謠大S骨灰包機是汪小菲出的錢，今（6）日具俊曄 處理完大S後事後，終於在IG發文，不忍全說了。

具俊曄IG全文：

首先，向所有悼念熙媛的人深深地表示感謝。

現在的我正處於無法用言語形容的悲傷與痛苦之中，心如刀割、肝腸寸斷。

我沒有任何說話的力氣，也不想說話。

然而，在這場巨大的喪失與哀悼尚未過去之時，卻有如惡魔般的人開始詆毀我們的家庭與我的愛。

有些人假裝悲傷，在雨中徘徊；還有些人捏造有關保險與費用的虛假消息，試圖攻擊我們的家人，帶給我們更深的傷害。

這讓我不禁感到恐懼，原來這世上真的存在如此惡劣的人。

請求大家，能不能讓我們的熙媛安息？

懇請您們，不要再打擾我們了。

此外，我想談談熙媛留下的珍貴遺產。

這些遺產都是熙媛生前為了守護她摯愛的家人，憑藉辛勤汗水積攢而來的，因此，我決定將屬於我的部分全部交給岳母。

至於孩子們的權益，為了不讓惡人染指，我會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利。

對我而言，與熙媛共度的時光，是這世上最寶貴、最有價值的禮物。

我認為，守護熙媛最愛的家人，是我最後能為她做的事情。

最後，對所有真心愛著熙媛、悼念熙媛的人，

我再次深深地鞠躬，表示由衷的感謝。

——熙媛永遠的愛，俊俊