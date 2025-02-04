小S失去摯愛姊姊 演藝之路恐成折翼鳥

大S(左)與小S是台灣演藝圈最紅姊妹花。(取材自臉書)

大年初六，原本應是開工大吉、萬象更新的好日子，可對徐家而言，這一天卻成了生命中最黑暗的時刻。家中排行老二的大S （徐熙媛 ）因流感併發肺炎驟然離世，驚愕與悲慟如海嘯般席捲全家，S媽撕心裂肺地承受著「白髮人送黑髮人」的巨痛，與她並肩奮戰演藝圈30餘年的親妹小S ，此刻如同折翼鳥，悲痛欲絕，她的世界已全然崩塌，少了人生導師「大S」庇護，未來的她該何去何從？

17歲那年，大小S憑著一首「十分鐘的戀愛」一鳴驚人，但當歌唱事業因「合約問題」進入尾聲，兩姊妹突然轉向綜藝圈，且再次以「ASOS」名號征服無數觀眾。從「我猜我猜我猜猜猜」、「娛樂百分百」，甚至後期的「大小愛吃」等節目，姊妹倆渾然天成的默契與機智反應，一躍成為台灣演藝圈最閃亮的銀色姊妹花。

只是30餘年的演藝生涯，伴隨著無數滔天巨浪，外界曾笑言她們上輩子肯定「有燒好香」，總能在驚濤駭浪中全身而退。然而這一切絕非僥倖，彼此親情的扶持，才是一次又一次「乘風破浪」的關鍵。

當年「胖達人事件」讓小S夫家灰頭土臉，大S索性電話拿起親自致電記者道出「懷孕喜訊」，成功救援妹妹一家。小S曾回憶道：「大S說，如果我生的小孩狀況不好，就請老天把這厄運給她。」看似輕描淡寫，卻也道出姊妹情深。