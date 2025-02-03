大S徐熙媛驟逝／2未成年小孩怎辦？法界：汪小菲直接取得監護權

大S（右）與前夫汪小菲（左）。(取材自臉書)

台灣女星大S 徐熙媛因流感併發肺炎而在日本猝逝享年48歲，她和中國籍前夫汪小菲 所生的2名未成年子女監護權問題也成為外界關注焦點；法界指出，依照台灣民法規定，當父母一方過世，另一方將成為孩子的監護權人，因此汪小菲將取得小孩監護權，也可以支配子女所繼承的遺產。

法界人士指出，台灣民法第1055條規定，「夫妻離婚後，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，得由夫妻協議由一方或雙方共同任之」，意思是父母離婚之後，小孩可以協議由父或母單獨監護，也可以雙方共同監護。

另外，民法第1089條第1項規定，「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，由他方行使之。父母不能共同負擔義務時，由有能力者負擔之」；她說，依現行規定，當夫妻離婚後，若是協議由女方單獨行使未成年子女親權，如果女方因故死亡，則由男方行使監護權。

法界人士說，大S過世之後，依法汪小菲可以直接取得子女監護權，除非汪小菲也有重大原因不具有行使監護權能力，也沒有指定監護人時，才能依民法第1094條規定，依序由與未成年人同居的祖父母、與未成年人同居的兄姊、不與未成年人同居的祖父母為監護人。

此外，汪小菲取得小孩監護權後，若大S現任丈夫具俊曄 或其他親屬有異議，還是可以透過訴訟，向法院聲請改訂監護權行使人，由其他家人來擔任監護人，法院也將依子女最佳利益等原則來判定小孩監護權的歸屬。

至於大S的遺產，法界人士指出，大S的現任配偶具俊曄在分配遺產前，可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，再以繼承人身分，與大S的2名子女平均繼承遺產，而汪小菲身為未成年子女的監護人，也將可以支配子女所繼承的遺產。