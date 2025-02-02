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58歲王祖賢素顏自拍 照片曝光網驚呆

記者陳穎／綜合報導
王祖賢歡度58歲生日，放送自拍照。﹙取材自王祖賢吧）
王祖賢歡度58歲生日，放送自拍照。﹙取材自王祖賢吧）

台灣藝人王祖賢已淡出演藝圈20年，移居到加拿大溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，日前有網友在微博、臉書貼出在台中巧遇王祖賢的照片，只見王祖賢雙手合十，戴著墨鏡，一襲黑色連衣裙現身某間素食餐廳，大方與餐廳員工以及粉絲合照，親和力十足。

日前是王祖賢58歲生日，王祖賢特地在社群上曝光最新自拍照，寫道：「新年快樂，生日祝福送到，蛇年大吉，阿彌陀佛！」。素顏的她，肌膚透亮、無暇，狀態極佳，絲毫不像是58歲，不少網友直呼：「太誇張」、「皮膚太好」、「真的是永遠的美女」、「神仙姐姐凍齡祕訣是啥」。

還有不少影迷祝福「白蛇姐姐生日快樂」、「我心中最美的白蛇姐姐，希望妳在蛇年能夠平安順遂！」

王祖賢曾與台灣歌手齊秦愛情長跑17年，兩人一度論及婚嫁，但男方遭舊愛爆料有私生子後，讓王祖賢黯然放手，並稱「我的字典裡，永遠不會有結婚二字。」

王祖賢淡出演藝圈後，移居加拿大潛心修佛，遠離五光十色的演藝圈許久，但先前仍有多起爆料傳出，像是疑似在當地交小男友甚至未婚生女。不過，有網友指出，每次在街頭偶遇王祖賢，不是獨自一個人，就是牽著狗，並不像有男友。

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