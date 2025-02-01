我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

林志玲暌違6年開金嗓 曝來年「跟著感覺走」

記者李姿瑩／綜合報導
林志玲現身北京台春晚。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲現身北京台春晚。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲當媽之後依然不停止挑戰自己，去年她獻出處女秀為北海道日本火腿鬥士隊開球，也因代言廣告大跳女團豔舞，今年大年初一時，她暌違6年再度公開獻唱「跟著感覺走」，希望帶給大家歡樂正向好心情，也像在預告自己沒有放棄熱愛的演藝事業。新年計畫，她透露「兒子將上幼稚園，生活上慢慢找回一點自己的時間和步調」，希望在幕前及幕後，都能有更多機會陪伴大家。

林志玲也分享蛇年願望，說：「我的願望一點都不虎頭蛇尾，因為每年都一樣，就是認真祈求所愛的人、愛我的人，都健康平安。」

林志玲近年生活重心多以家庭為主，但仍盡可能有機會就陪伴大家。前年底她參與金馬獎頒獎，去年中赴日本開球，包括日前發生嘉南地震後，志玲姊姊慈善基金會也隨即再度提供身心復原扶助金、未成年子女教育扶助金等申請。

今年春節，她受邀為北京電視台春晚與姚晨合唱「跟著感覺走」，這首歌契合她倆已有人生歷練的女性，表達內心該要堅定，相信自己的方向。表演內容事先錄製，再於大年初一晚上播出。

她上次公開演唱已是六年前的華語榜中榜頒獎典禮，帶孩子都專攻兒歌，於是一答應邀約便開始練唱，當天彩排接著直接演出，「演唱當下，觀眾也很熱情，所以就跟著感覺走了。希望在新年佳節，透過我們的表演，能帶給大家歡樂和正向的好心情，讓一年有個很好的開始。」跟著感覺走的意念，正象徵了她對於演藝事業的熱情依然躍躍欲試。

林志玲透露過年會陪伴家人度過：「大家一定都有同樣感受，每年過得越來越快，能珍惜相處時間就要多珍惜。」她提到三歲兒子對每件事都充滿好奇，「看著他發著光的雙眼，詢問著每一個為什麼，嘗試著每一個我可以。我也會提醒自己永保好奇心去探索這個世界。」

2025年新計畫，林志玲說：「兒子要上幼稚園了，所以生活上也慢慢找回一點自己的時間和步調。工作上有收到一些很好的提案，也許幕前或幕後，希望持續讓自己可以有著認真努力的光芒。希望更從容享受生活，有好的飲食和運動的習慣。」另外，志玲姊姊慈善基金會所製作的心理健康課程，已走入幾十間學校為同學們上課服務，未來會持續深耕，希望心理健康課成為學生們人生的必修課。

林志玲 心理健康 日本

上一則

「報告班長」張立威 56歲猝逝 新劇變遺作

下一則

微博IP位置露餡 陳妍希、陳曉被爆各自過年

延伸閱讀

雙親、哥哥都不在了… 王菲被爆是「孤兒」 網轟：揭人隱私蹭熱度

雙親、哥哥都不在了… 王菲被爆是「孤兒」 網轟：揭人隱私蹭熱度
新州愛樂新年歌舞音樂會 戴玉強演唱受歡迎

新州愛樂新年歌舞音樂會 戴玉強演唱受歡迎
林志玲初一宣布重大家事 「睽違6年開金嗓」

林志玲初一宣布重大家事 「睽違6年開金嗓」
不只林志玲 「浪姐6」名單疑曝5台灣女星

不只林志玲 「浪姐6」名單疑曝5台灣女星

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒