誰來接手？「關鍵時刻」收視不墜 戰友不捨劉寶傑

張炤和代班主持「關鍵時刻」，目前接手的呼聲最高。（圖／翻攝自YouTube）

劉寶傑請辭東森政論節目「關鍵時刻」，電視台緊急找來張炤和代班，節目收視率出爐，尼爾森調查數據為0.75，和先前劉寶傑主持時變化幅度不大，可見死忠觀眾仍鎖定節目。

只是電視台對於未來誰接班主持還沒鬆口，目前劉寶傑先放年假，電視台表示照慣例春節 前一周都是請主播陳瑩當代班主持人，現在找張炤和相助，「但正式接班人還再評估」。

陳瑩不捨劉寶傑離開，發文透露每次代班主持「關鍵時刻」，就算只有一周，體重一定會掉2公斤，「覺得恍如隔世般的疲累」。因為節目極度高壓、快節奏，訊息量大，還得燒腦深度分析，所以劉寶傑主持18年下來，身體累積不少病痛。

陳瑩也說，收視率不是評斷新聞或好節目的唯一指標，還有新聞人的高度與超然不能忘，暗指劉寶傑在有所堅持下選擇交出主持棒。

郭正亮則在「亮話天下」節目中透露，他聽到的版本是「高層檢討收視率，說同時段有深綠的節目收視率更高」，導致讓劉寶傑感覺「夾在中間」。

郭正亮感嘆如果這個傳言是真的，實在很可悲，因為「關鍵時刻」沒有那麼強烈的意識形態，藍綠議題都做。可是觀眾若被吸引到深綠的節目，只想看名嘴罵柯文哲 、國民黨 ，代表綠營觀眾愈來愈盲從、深綠化，也是台灣政論節目的悲哀。