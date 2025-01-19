我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

柯震東爆吃肥10公斤 男神自嘲變「肥東」圓潤身形曝光

記者陳穎／即時報導
柯震東(右)拍「我未許願先吹蠟燭」增重10公斤演出討債廢柴。（圖／力揚電影提供）
柯震東(右)拍「我未許願先吹蠟燭」增重10公斤演出討債廢柴。（圖／力揚電影提供）

台男星柯震東外型帥氣、個性幽默，又喜歡在社群喊和粉絲互動，人氣居高不下，去年12月驚爆暴肥，還在社群自爆變「肥東」，引來外界熱議，現在原因終於揭曉，原來他是為了到澳門拍攝電影「我未許願先吹蠟燭」，才花1個月增重10公斤，圓潤模樣也首次曝光。

柯震東去年12月赴澳門拍攝澳門新銳導演周鉅宏、胡錦筵新片「我未許願先吹蠟燭」，飾演來自台灣的討債廢柴「志華」，為了讓他更貼近角色，導演周鉅宏跟編劇都覺得因角色設定作息、飲食不正常，所以需要「虛胖」的體態，對此，柯震東坦言起初接獲劇本對角色想像是瘦的，經過討論後才決定增胖，他說：「一開始覺得增肥對我來說很簡單，不過確實也花了不少時間與精力讓自己在短時間內增肥，現在倒是蠻擔心瘦身進度，希望能早日回到標準體態。」

他為了達到外型的改變，增肥階段完全不忌口，直說：「尤其是宵夜，因為我平常的飲食其實很清淡也吃不多，為了維持該有的體態，能吃盡量吃！」直到定裝量身時，腰圍增加了整整4吋，目測也胖了10公斤，才稍微停止增重，他說：「只能說我盡力達成導演及造型指導的要求了。」

敬業的他不只是外在的改變，在去年中決定接演角色時開始接觸粵語，在開拍前先讓自己提早到說粵語的環境熟悉、盡力練習台詞，也跟著導演和專業老師上課，這才發現粵語的困難程度，柯震東說：「粵語主要是音調上的變化，一唸不準可能就會變完全不一樣的意思。不過還好我這個角色本身還是來自台灣，粵語不流利還是可以的。」

柯震東說：「首先是被故事中男女主角，志華與女孩之間的年齡差，隨著故事發展產生的互動所吸引；再來是我蠻喜歡與新導演、新的主創團隊合作，看看彼此之間能激發出什麼樣的火花，尤其這次除了很長時間在澳門拍攝之外，很多工作人員都來自香港或澳門，可以交流不同的文化背景與經歷；最後就是語言的挑戰了，雖然過程中幾度很挫敗，但能有機會學習新的語言，也是很好的收穫。」

「我未許願先吹蠟燭」監製唐在揚對於柯震東讚譽有加：「一直以來，我都非常關注柯震東的作品。從早期的欣賞，到後來在UDINE影展、坎城影展和釜山影展的幾次相遇，每一次都能看到凱凱展現出截然不同的面貌，這讓我深深感受到他作為演員的多元魅力與獨特性。我認為他是一位非常有趣且充滿吸引力的表演者，總能帶給觀眾耳目一新的感受。」

電影「我未許願先吹蠟燭」改編自澳門真實新聞案件，講述澳門小女孩JoJo身懷百萬籌碼，她僱用了來自台灣的討債廢柴志華進賭場代賭，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。電影預計2025年底上映。

柯震東為新片「我未許願先吹蠟燭」增肥10公斤造型曝光。（圖／力揚電影提供）
柯震東為新片「我未許願先吹蠟燭」增肥10公斤造型曝光。（圖／力揚電影提供）

澳門 香港 坎城影展

上一則

曾爆出和豪門夫婚變 楊千霈發文證實「去年離婚」

下一則

戲說從頭／「駐站」接地氣視角 拍出小人物喜怒哀樂

延伸閱讀

換上水手服… 中山美穗最後遺作 合體男神吉田榮作

換上水手服… 中山美穗最後遺作 合體男神吉田榮作
UCLA亞太中心出擊 拯救粵語文化

UCLA亞太中心出擊 拯救粵語文化
韓星振永拍戲長住台灣 愛上「這食物」 超級在地化

韓星振永拍戲長住台灣 愛上「這食物」 超級在地化
韓星振永長住寶島2個月 竟被「這食物」收服

韓星振永長住寶島2個月 竟被「這食物」收服

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
湯姆漢克斯保住自己的豪宅。(美聯社)

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

2025-01-12 19:37

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波