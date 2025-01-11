鬼鬼吳映潔消失半年曬出孕照 已經當媽了

鬼鬼宣布當媽。（取材自臉書）

吳映潔（鬼鬼）消失大半年，無預警在社群上po出孕肚和嬰兒腳丫照，宣告當媽，由於事出突然，讓人一度以為是開玩笑或是在宣傳作品，直到經紀人證實「鬼鬼和小朋友已經展開2人新生活」，外界才真的反應過來，那個愛哭愛笑的小女孩，已經成為母親了。

35歲的吳映潔自「我愛黑澀會」出道，她個性和外型都偏孩子氣，常常在綜藝節目扮演老么角色，事實上她已35歲，先前和胡宇威、禾浩辰、連晨翔、周湯豪都傳過緋聞 ，近1年來她都稱單身。去年6月她出席衛生棉活動、7月出席「嗨！營業中」記者會，穿著寬鬆看不出孕肚。

「嗨！營業中」記者會過後，鬼鬼就沒有公開活動，也缺席好看娛樂金鐘慶功宴，2個月前「嗨！營業中」播出的片段中，鬼鬼哭著打電話給莎莎等夥伴說臨時有點事，沒辦法繼續錄影；去年12月她去看阿妹演唱會，身材無異樣，如今推估，當時就已經生產完。

鬼鬼在po文中表示寶貝女兒報到，「讓自己慢下腳步，好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著，好好記得這一切 ，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們」。

大家都在猜她是否已經悄悄結婚，她說：「我沒有結婚，不要再問了」，經紀人：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身分的鬼鬼。」