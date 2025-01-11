我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

鬼鬼吳映潔消失半年曬出孕照 已經當媽了

記者梅衍儂／綜合報導
鬼鬼宣布當媽。（取材自臉書）
鬼鬼宣布當媽。（取材自臉書）

吳映潔（鬼鬼）消失大半年，無預警在社群上po出孕肚和嬰兒腳丫照，宣告當媽，由於事出突然，讓人一度以為是開玩笑或是在宣傳作品，直到經紀人證實「鬼鬼和小朋友已經展開2人新生活」，外界才真的反應過來，那個愛哭愛笑的小女孩，已經成為母親了。

35歲的吳映潔自「我愛黑澀會」出道，她個性和外型都偏孩子氣，常常在綜藝節目扮演老么角色，事實上她已35歲，先前和胡宇威、禾浩辰、連晨翔、周湯豪都傳過緋聞，近1年來她都稱單身。去年6月她出席衛生棉活動、7月出席「嗨！營業中」記者會，穿著寬鬆看不出孕肚。

「嗨！營業中」記者會過後，鬼鬼就沒有公開活動，也缺席好看娛樂金鐘慶功宴，2個月前「嗨！營業中」播出的片段中，鬼鬼哭著打電話給莎莎等夥伴說臨時有點事，沒辦法繼續錄影；去年12月她去看阿妹演唱會，身材無異樣，如今推估，當時就已經生產完。

鬼鬼在po文中表示寶貝女兒報到，「讓自己慢下腳步，好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著，好好記得這一切 ，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們」。

大家都在猜她是否已經悄悄結婚，她說：「我沒有結婚，不要再問了」，經紀人：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身分的鬼鬼。」

好友炎亞綸獻上祝福：「接下來是媽媽了，帶小孩我可以協助，養小孩就自己加油啦，好好養身體，懷孕很辛苦的。」

鬼鬼吳映潔消失大半年，無預警宣布當媽。（本報資料照片）
鬼鬼吳映潔消失大半年，無預警宣布當媽。（本報資料照片）
吳映潔(左起)和其他搭檔包括乱彈阿翔、姚元浩、莎莎去年7月出席「嗨！營業中」記者...
吳映潔(左起)和其他搭檔包括乱彈阿翔、姚元浩、莎莎去年7月出席「嗨！營業中」記者會，當時穿著寬鬆已經有孕。（本報資料照片）

炎亞綸 緋聞

上一則

「花樣年華」特別版 傳將重現梁朝偉、張曼玉床戲

下一則

黃聖依選斬斷婚姻掰了「愛人」 楊子一句話被罵爆

延伸閱讀

鬼鬼「沒結婚」生子引熱議 台單身女子生育需求逐年攀升

鬼鬼「沒結婚」生子引熱議 台單身女子生育需求逐年攀升
葉珂挺「超大孕肚」探班黃曉明 被爆自導自演想多撈錢

葉珂挺「超大孕肚」探班黃曉明 被爆自導自演想多撈錢
黃曉明新歡挺孕肚探班 宣示主權被爆「自導自演」

黃曉明新歡挺孕肚探班 宣示主權被爆「自導自演」
「前女友」葉珂挺孕肚疑去產檢 不見黃曉明陪伴

「前女友」葉珂挺孕肚疑去產檢 不見黃曉明陪伴

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級