我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

資深藝人敘舊 侯麗芳曝當奶奶 林在培、李珮菁揭近況

記者李姿瑩／綜合報導
康凱和前女友的恩怨鬧到年終聚餐上仍不停歇。（記者沈昱嘉／攝影）
康凱和前女友的恩怨鬧到年終聚餐上仍不停歇。（記者沈昱嘉／攝影）

侯麗芳、林在培、李珮菁等資深藝人出席由文化部及台視、中視、華視三台共同主辦「114年關懷演藝人員春節聯歡餐會」，現場開心幫1月壽星高群慶生，大家同台高歌，互道新年快樂。

74歲的侯麗芳開心分享自己當奶奶的喜訊，準備要去美國與兒孫團聚。她最近勤上健身房，成功在3個月內減重4公斤。她養生有道，現在一顆假牙都沒有，眼睛也沒有白內障，唱起歌來中氣十足。

林在培說自己半退休，雖然老婆不同意這個說法，但他直言目前沒有像「老狐狸」這種深刻的角色可以演，平常時間都在家養花、寫書法。他之前在「國際橋牌社」演郝柏村，接下來有個角色要演參謀總長，並未花太多時間在拍戲上。

他過去因為長年熬夜拍民視八點檔，所以有高血壓、心律不整等毛病，現在作息逐漸恢復正常，身體感覺沒有大礙。童星出道的他已經在演藝圈工作60年，從華視還沒開台就在教育電視台演兒童電視劇，資深到被忘記他是華視開台元老。即便如此，他仍不計前嫌出席華視活動，趁春節前來和老朋友們敘舊。

「月亮歌后」李珮菁去年和前夫官司糾紛敗訴，要不回1800萬。她對法官很不理解，但也無可奈何，最近投入銷售遠紅外線產品，接下來3月還有全台10場以上演出，成為她主要的收入來源。

最近天氣變冷，她努力跟病痛作戰，透露靠著幹細胞手術，3年已砸下600萬醫療費用維持健康。

正當藝人們忙著受訪、寒暄之際，中華演藝總工會前理事長康凱現身，逐桌發放聲明書。他遭前女友、現任台北演藝工會理事長曹雨婷指控積欠租金，雙方為了55萬租金對簿公堂。法院去年判決康凱連本帶利要賠償68萬，他心有不甘，在聲明中稱自己也要告曹雨婷毀謗。

他前腳剛走，曹雨婷也秀出法院判決書，要求康凱尊重法律，不要再製造紛爭。

林在培演了60年的戲，已半退休。（記者沈昱嘉／攝影）
林在培演了60年的戲，已半退休。（記者沈昱嘉／攝影）
侯麗芳已經當奶奶了，但看來仍年輕亮麗。（記者沈昱嘉／攝影）
侯麗芳已經當奶奶了，但看來仍年輕亮麗。（記者沈昱嘉／攝影）
李珮菁努力生活。（記者沈昱嘉／攝影）
李珮菁努力生活。（記者沈昱嘉／攝影）

租金 高血壓 退休

上一則

仙俠劇過時、白鹿演技不行？「白月梵星」收大量差評

下一則

觀影說劇／慘遭家暴、磕破額頭 楊紫「芳華」用命演

延伸閱讀

中國新能源車 去年零售年增4成、達1089萬輛

中國新能源車 去年零售年增4成、達1089萬輛
歡迎遊客來過春節 廣東放送800萬消費券

歡迎遊客來過春節 廣東放送800萬消費券
華府台聯會幹部選舉 金義之當選新會長

華府台聯會幹部選舉 金義之當選新會長
紐約花卉中心批發中心 個人商家一律批發價 春節期間7天營業

紐約花卉中心批發中心 個人商家一律批發價 春節期間7天營業

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級