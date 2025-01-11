資深藝人敘舊 侯麗芳曝當奶奶 林在培、李珮菁揭近況

康凱和前女友的恩怨鬧到年終聚餐上仍不停歇。（記者沈昱嘉／攝影）

侯麗芳、林在培、李珮菁等資深藝人出席由文化部及台視、中視、華視三台共同主辦「114年關懷演藝人員春節聯歡餐會」，現場開心幫1月壽星高群慶生，大家同台高歌，互道新年快樂。

74歲的侯麗芳開心分享自己當奶奶的喜訊，準備要去美國與兒孫團聚。她最近勤上健身房，成功在3個月內減重4公斤。她養生有道，現在一顆假牙都沒有，眼睛也沒有白內障，唱起歌來中氣十足。

林在培說自己半退休 ，雖然老婆不同意這個說法，但他直言目前沒有像「老狐狸」這種深刻的角色可以演，平常時間都在家養花、寫書法。他之前在「國際橋牌社」演郝柏村，接下來有個角色要演參謀總長，並未花太多時間在拍戲上。

他過去因為長年熬夜拍民視八點檔，所以有高血壓 、心律不整等毛病，現在作息逐漸恢復正常，身體感覺沒有大礙。童星出道的他已經在演藝圈工作60年，從華視還沒開台就在教育電視台演兒童電視劇，資深到被忘記他是華視開台元老。即便如此，他仍不計前嫌出席華視活動，趁春節前來和老朋友們敘舊。

「月亮歌后」李珮菁去年和前夫官司糾紛敗訴，要不回1800萬。她對法官很不理解，但也無可奈何，最近投入銷售遠紅外線產品，接下來3月還有全台10場以上演出，成為她主要的收入來源。

最近天氣變冷，她努力跟病痛作戰，透露靠著幹細胞手術，3年已砸下600萬醫療費用維持健康。

正當藝人們忙著受訪、寒暄之際，中華演藝總工會前理事長康凱現身，逐桌發放聲明書。他遭前女友、現任台北演藝工會理事長曹雨婷指控積欠租金 ，雙方為了55萬租金對簿公堂。法院去年判決康凱連本帶利要賠償68萬，他心有不甘，在聲明中稱自己也要告曹雨婷毀謗。