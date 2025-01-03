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大愛劇拍35天腰斬… 劇組押房產付片酬 安心亞好難過

記者趙大智／綜合報導
安心亞近年積極耕耘戲劇市場。（本報資料照片）
安心亞近年積極耕耘戲劇市場。（本報資料照片）

安心亞首次接演台灣大愛劇場「姊的魔法廚房」，拍35天就腰斬，錯愕又傻眼。但過2天仍接到付酬勞通知，而她在新聞爆出後才得知劇組竟有4人抵押房產，覺得「滿難過的」。該劇導演陳保中發長文怒控大愛以「霸王合約」壓榨從業人員，而大愛也以「多次溝通，未見改善」等5點聲明強硬回擊。

「姊的魔法廚房」共18集，每集製作費約200萬，已拍9集，劇組代墊是大愛前期費用的3倍。該劇講的是香積廚房3美故事，由安心亞、張鳳書和百白主演，另有施明帥、那維勳、郭耀仁等。安心亞曾以「牛車來去」入圍金鐘視后，首次拍大愛劇還調整髮色和妝容，不料無預警停拍還永不復拍，該劇換劇組改名「日日好食光」，由范瑞君、張詩盈、勇免主演，已經殺青。

安心亞經紀人讚美劇組高規格拍攝之外，停拍後也馬上通知開發票請款，原本問他們要不要緩一緩，但酬勞很快進帳。張鳳書和百白經紀公司也證實停拍，但都已拿到階段性酬勞。

陳保中控訴開拍前被大愛強迫簽押2張本票，今年3月簡訊通知停拍，也不支付前期製作費用，讓他跟公司夥伴各背一間房的頭款，怒喊大愛此舉是「對乙方的強暴」。

大愛發出「合約清晰，責任分明」、「付款即時，誠意支持」、「多次溝通，未見改善」、「誤導真相，無理索賠」、「據實依約，理性共勉」5點聲明回擊。

外傳劇組提告前已經收到法院要求支付本票的履約保證金，劇組未否認，但交由律師處理。

美劇 入圍

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