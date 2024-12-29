戲說從頭／林柏叡戀上蔡思韵 星空下躺車頂吃泡麵談心

蔡思韵（右）在劇中為林柏叡的生活帶來不同於以往的衝擊。（圖／大川大立提供）

台灣藝人林柏叡在新劇「不如海邊吹吹風」跟香港「文青女神」蔡思韵組成「職人CP」，蔡思韵談到在金門的拍攝體驗，笑言：「作為香港人，能在金門長時間拍戲很酷，還能和台灣的朋友炫耀自己住過金門！」她也預告和林柏叡有一場「浪漫車頂戲」。

林柏叡和蔡思韵於金門星空下拍攝的「車頂泡麵夜話」，成為本劇最令人心動的一幕，在靜謐的夜晚，兩人坐在車頂，點點星光中和微涼的海風都化作情感的催化劑，林柏叡回憶：「當晚吹著金門的海風，天氣很好，躺在車頂下滿天星空，瞬間覺得特別浪漫。」而蔡思韵則笑說：「很少有機會坐在車頂吃泡麵，雖然當天超級冷，但也是一次非常好玩的拍攝經歷。」這場戲不僅刻畫出「職人CP」的羈絆與默契，也讓觀眾感受到金門獨特的浪漫氛圍。

林柏叡在劇中更是陳柏霖的「最強對手」，林柏叡暗戀著從小一起長大的郭雪芙，和陳柏霖形成微妙的「情敵關係」，談及角色在感情中的優勢，林柏叡直言：「陳大浯和李海諾（郭雪芙飾演）有著青梅竹馬的感情基礎，這是他最大的底氣。而且相比白引默（陳柏霖飾演），陳大浯在感情上更加直接，敢於表達內心的情感，這也讓他更貼近海諾的心。」這樣坦率而真誠的演繹，也讓觀眾更加期待兩人在劇中的情感對決。

首度與導演何潤東合作，蔡思韵對對方的演員背景讚譽有加：「何導本身也是演員，所以他非常了解我們的想法。在演戲時，他給予我們很大的表演空間，讓我們先自由發揮，然後再提供建議或筆記，這樣的方式非常奏效。」這樣的信任讓她感受到前所未有的放鬆與自在。導演何潤東首次與蔡思韵合作，大讚她：「氣質很電影化，一出場就提升了整場戲的質感。」

金門的在地美食讓兩位演員留下深刻印象。蔡思韵大力推薦高粱酒和牛肉麵，表示金門的牛肉麵與台北截然不同，口感濃郁而特別，「雖然酒量不好，但初嘗高粱酒的經驗很有趣；牛肉麵也很特別，是我推薦必吃的金門美食。」林柏叡則回憶：「在金門酒廠嚐到不同年份的高粱酒，還收到老闆娘送的紀念酒，離開時當地朋友甚至定製了一瓶印有我照片的酒，真的非常感動。」為這段金門拍攝經歷增添了濃厚的人情味。