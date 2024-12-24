庹宗華新戲演酗酒里長伯 藏沉重「洋蔥」親情

庹宗華演出「不如海邊吹吹風」。(圖／大川大立提供)

台灣男星庹宗華曾以「孤戀花」拿下金鐘視帝，多次獲金鐘獎提目，演技精湛有目共睹。不過昔日他卻曾爆出酒後失態鬧機事件，之後他行事轉低調，日前透露已戒菸、戒酒兩年。沒想到人生如戲，他在新戲「不如海邊吹吹風」飾演的里長伯也上演酗酒戲碼，劇中也揭露背後心酸故事，暗藏沉重「洋蔥」親情。

被問戒菸、戒酒原因，庹宗華坦言，以前常喝到爛醉，甚至到忘我境界「不知自己身在何處」。但疫情 之後想換一種生活方式，希望下半輩子善待自己，認為「生命太短暫，把自己照顧好，可以玩得更久」。於是他說戒就戒，連醫生都嚇一跳，甚至還想找他代言。

在「不如海邊吹吹風」中，庹宗華飾演的福壽伯當年和郭雪芙的父母一起遭遇船難，自己隻身安全回來。但他因內心過於愧疚竟酗酒鬧失蹤，扮演郭雪芙奶奶的洪慧芳安慰道：「至少你平安回來！我早就把你當成自己的兒子了。」

這份無條件的關愛讓觀眾不禁潸然淚下，郭雪芙又說：「只有你和家人過得好，才能讓逝去的人安心。」這句話不僅治癒了劇中角色，郭雪芙戲外也感性說：「整個海風里都很有向心力，有誰發生了什麼問題，大家都會一起去解決！」