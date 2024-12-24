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稱未去過祖籍地石家莊開唱挨批 范瑋琪嗆網民：善良點好嗎

娛樂新聞組／綜合報導
范瑋琪罕見動怒回擊。（取材自微博)
范瑋琪罕見動怒回擊。（取材自微博)

台灣歌手范瑋琪（范范）重振旗鼓宣布喜訊。她日前在大陸北京舉辦記者會，最新巡演「我們之間的事」於明年3月29日在上海起跑。日前她透露自己是「河北省深澤縣人」，更稱沒去過當地、想在石家莊開唱，不料卻被網友挖出八年前去石家莊開演唱會的微博貼文，遭痛批說謊。對此，范瑋琪近日也忍不住出面發聲氣喊：「我沒有我沒有失憶好嗎？善良點好嗎？」

近日有網友在Instagram上留言質疑范瑋琪說謊，「范瑋琪為何在過了八年後，卻失憶說『從未去過祖籍地？』」對此，范瑋琪則罕見出面回應：「我的意思是我想在爺爺出生的地方、我的祖籍地開演唱會，我沒有我沒有失憶好嗎？善良點好嗎？還有我真的不喜歡動不動就被說什麼哽咽，我很正向的看待每樣事物，希望你也能對我少點惡意。當然，你若不願意，我也沒有辦法。」她隨後又接著補充：「我十年前吧，去石家莊唱過拼盤，當然希望再去。」

范瑋琪日前大動作在大陸復出，出道24年的她受訪時透露，這五年經歷很多，「我去唸了書，然後我的家人，爸爸、媽媽、奶奶、叔叔都離開了，短短五年發生很多事情，我失去很多，但我也獲得了很多」。

范瑋琪表示，親人接連離世對自己打擊甚大，悲痛萬分，幸而老公、兒子相伴度過低潮。

范瑋琪 微博

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